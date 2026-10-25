Apuração do segundo turno começou: após prorrogação, TSE retoma divulgação dos resultados

RESUMO ＋ O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma neste domingo, 25, às 19h, o recebimento dos Boletins de Urna e a totalização dos votos, após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin. Segundo o TSE, a votação continuou apenas nos locais onde não havia terminado às 17h.

Após decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) retoma neste domingo, 25, às 19h (horário de Brasília), o recebimento dos Boletins de Urna e a totalização dos votos às 19h (horário de Brasília).

Em nota, o TSE disse que a eleição seguiu em andamento apenas nos locais em que a votação não havia sido encerrada às 17h.

Quase todos os ministros do TSE estavam reunidos no gabinete da Presidência, à espera do encerramento da votação.

Entenda o que aconteceu

A coligação do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protocolou na tarde deste domingo uma petição com pedido de liminar de urgência, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), solicitando a prorrogação do horário de encerramento da votação até as 19h, em todo os municípios do país atingidos por problemas no transporte público. A campanha também havia protocolado o pedido no Supremo Tribunal Federal (STF).

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) também pediu a prorrogação da votação do segundo turno até as 19h em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A equipe do candidato alega que chuvas, alagamentos e interdições de vias dificultaram o acesso de eleitores às seções.

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF) acatou e justificou a decisão de prorrogação do horário de encerramento da votação no 2º turno das eleições, neste domingo, 25. Segundo o magistrado, a decisão será cumprida nos locais onde as urnas não foram fechadas.

"Sem prejuízo das apurações necessárias oportunamente e suas consequências jurídicas, determino que a decisão seja cumprida nos locais onde as urnas não foram fechadas, com a posterior totalização dos votos nas condições enunciadas, sendo que, nas urnas que já foram fechadas os votos serão computados e totalizados, nos termos anteriormente mencionados", disse Zanin.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, comunicou aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) que apenas as sessões eleitorais que ainda estiverem abertas devem permanecer em funcionamento até as 19h.

Com isso, a Justiça Federal reconheceu oficialmente a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin de prorrogar o horário de votação para o segundo turno.