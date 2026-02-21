Brasil

Nova linha 13-Jade leva passageiros em 6 minutos aos terminais de Guarulhos

Antes da operação do trem, passageiros dependiam exclusivamente das linhas de ônibus disponibilizadas pelo aeroporto

Novo trem: nesta primeira fase, o trem tem capacidade de transportar 500 pessoas por dia (Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 18h13.

O trem automático que liga a Linha 13-Jade da CPTM aos terminais do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro entrou em operação para o público nesta sexta-feira, 20.

Agora, passageiros podem utilizar o transporte diariamente das 17h30 à meia-noite, com capacidade inicial de aproximadamente 500 pessoas por dia, segundo o consórcio AeroGRU, responsável pela operação.

Transporte gratuito entre estação e terminais

Antes da operação do trem, passageiros dependiam exclusivamente das linhas de ônibus disponibilizadas pelo aeroporto. O trajeto entre a Estação Aeroporto-Guarulhos e os terminais permanece gratuito. Ele substitui os ônibus de transferência anteriores, operando diariamente entre a estação e os terminais

Peoplemover passa por testes rigorosos

O equipamento, apelidado de “Peoplemover”, foi submetido a mais de 15 mil testes de desempenho e segurança. Desde dezembro de 2025, operava com funcionários do aeroporto para validar sua capacidade técnica antes da abertura ao público geral.

Em nota, o AeroGRU destacou que a liberação representa uma etapa gradual da implantação, que incluem verificações contínuas e acompanhamento técnico, conforme marcos de certificação estabelecidos com a Anac e órgãos reguladores.

Atrasos e cronograma de operação

O início das operações do trem vinha sendo adiado desde 2024, passando por várias datas de inauguração: fevereiro, outubro e novamente fevereiro de 2025, até agosto do mesmo ano.

A operação para o público geral teve um atraso de mais de um mês em relação à previsão inicial de janeiro de 2026.

Atualmente, não há expectativa de novas ampliações de horário ou aumento de capacidade.

Estrutura e capacidade do sistema

Construído a 11 metros do solo, o trajeto possui 2.700 metros de extensão. Quando estiver em plena operação, o sistema será operado com três trens, cada um com capacidade para 200 passageiros, transportando até 2 mil pessoas por hora.

O trajeto entre a estação e o último terminal deve levar cerca de 6 minutos.

