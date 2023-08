Trem expresso da CPTM até o Aeroporto de Guarulhos ganha nova parada; veja como vai funcionar

O trem expresso da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para o Aeroporto de Guarulhos começa a operar nesta sexta-feira, 1º, a partir da Estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Hoje, o trem sai da Estação da Luz, no centro da cidade, e chega até a Estação Aeroporto-Guarulhos. Na volta, a Estação Brás também é contemplada.

O embarque e desembarque dos passageiros acontecerá na plataforma 10 da Estação Palmeiras-Barra Funda. Até a ampliação do expresso, a Estação Palmeiras-Barra Funda atendia as linhas 7-Rubi da CPTM, 8-Diamante da Via Mobilidade e a 3-Vermelha do Metrô. Ao lado da estação, há terminais Urbano e Rodoviário. Outra medida anunciada pela companhia é a ampliação da plataforma 5 da Estação da Luz, para atender o embarque e desembarque do Expresso Aeroporto.

"A extensão do Serviço Expresso Aeroporto até a Estação Palmeiras-Barra Funda facilitará o embarque de passageiros vindos de outras linhas, agilizando e otimizando a viagem. A ampliação da Plataforma 5 na Estação Luz trará maior comodidade na hora do embarque e desembarque. Alinhadas com o compromisso da STM, as melhorias feitas pela CPTM foram feitas pensando em facilitar o trajeto do passageiro", afirma o secretário dos Transportes Metropolitanos, em nota.

A linha com destino à Estação Aeroporto-Guarulhos, da Linha 13-Jade, também fará conexão na Estação da Luz, por onde passam também as linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira da CPTM, além das 1-Azul e 4-Amarela de metrô.

Segundo a CPTM, o valor de investimento foi de R$ 158 milhões. O contrato para execução das obras contemplou a elaboração de projeto executivo, fornecimento e implantação dos sistemas de via permanente, rede aérea, sinalização e suprimento de energia.

As obras para levar o Serviço Expresso Aeroporto até a Estação Palmeiras-Barra Funda possibilitaram também a ampliação da Linha 11-Coral até esta estação, que está prevista para acontecer em 2024, o que encurtará a distância entre o Alto Tietê à Zona Oeste.

Aeromóvel até os terminais de embarque de Guarulhos

No anúncio da nova estação, a CPTM reforçou o prazo para entrega do Aeromovel até 2024. Esses trens sairão da estação Aeroporto-Guarulhos e deixarão passageiros e funcionários do aeroporto nos três terminais de embarque.

Hoje, a estação de trem fica a aproximadamente 2,5 km dos terminais de embarque e desembarque. O mais distante é o 3. O acesso até os terminais do aeroporto permanece da mesma forma, sendo feito por uma linha circular de ônibus que leva cerca de 10 minutos.