Neve em São Paulo: há alguma chance do estado registrar o fenômeno?

Uma grande massa de ar polar vai trazer frio intenso em boa parte do Brasil a partir desta terça-feira, 18, com as temperaturas caindo gradativamente até o sábado, 22. A região Sul será a mais afetada, com a possibilidade de neve, mas o frio chega também a São Paulo, Mato Grosso e até o Acre.

O que chama a atenção nesta massa de ar polar é o tamanho, pegando países vizinhos, como Paraguai e Bolívia. Há também uma grande variação de temperatura em pouco tempo. Até semana passada, os termômetros registravam temperaturas próximas a 30ºC em praticamente todo o país.

Apesar disso, ela é comum nesta época do ano e não deve registrar mínimas recordes de temperatura, segundo os meteorologistas ouvidos pela EXAME. Em julho deste ano o Brasil já chegou a registrar a ocorrência de neve, no Sul do país.

No estado de São Paulo, os termômetros despencam e a capital tem previsão de máxima de 11ºC e mínima de 8ºC, no sábado. “As menores temperaturas do estado serão registradas na Serra da Mantiqueira [na divisa com Minas Gerais], mas a chance de neve é muito remota“, diz o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Mamedes Luiz Melo.

“Nos mapas eu não vi nenhuma possibilidade de neve para o estado de São Paulo. A chance é maior nas Serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e no sul do Paraná”, diz a meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Ana Beatriz Porto.

Na segunda-feira, 17, o MetSul emitiu um alerta para a possibilidade de neve em São Paulo. Nesta terça-feira, elaborou um novo boletim dizendo que “os modelos indicam, no geral, possibilidade de neve nas áreas de maior altitude nos três estados do Sul, mas nenhum indicou hoje a possibilidade do fenômeno no estado de São Paulo”.

Para quem gosta de frio, o que é certo é que ele vem com força, principalmente nas áreas mais altas de São Paulo. Pode ocorrer geada e a até mesmo chuva congelada.

Mamedes Melo, meteorologista do Inmet, explica que este fenômeno se assemelha a neve mas ocorre quando a chuva não chega a congelar, é uma espécie de granizo úmido. Ele ressalta, porém, que mesmo a chuva congelada tem possibilidade muito remota de ocorrer em São Paulo.