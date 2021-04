Morre Levy Fidelix, fundador do PRTB, aos 69 anos

Levy Fidelix, presidente nacional do PRTB, morreu na noite da última sexta-feira, 23, aos 69 anos. Ele estava internado desde março deste ano em um hospital particular da capital paulista. Pelas redes sociais, a família não informou a causa da morte.

"É com profunda dor e pesar que o PRTB, por sua diretoria, comunica o falecimento do nosso líder, Fundador e Presidente Nacional, Levy Fidelix, ocorrida nesta data na cidade de São Paulo. Descanse em paz homem do Aerotrem!", diz texto postado no Twitter de Fidelix.

Comunicado de Falecimento. É com profunda dor e pesar que o PRTB, por sua diretoria, comunica o falecimento do nosso Líder, Fundador e Presidente Nacional Levy Fidelix, ocorrida nesta data na cidade de São Paulo. Descanse em paz homem do Aerotrem! 🙏🏻 pic.twitter.com/ExdwhGQOOE — Levy Fidelix (@levyfidelix) April 24, 2021

Conhecido por defender o projeto "aerotrem" como principal meio de transporte público, Fidelix concorreu duas vezes à Presidência da República, três vezes a deputado federal, duas vezes ao cargo de governador e outras três vezes a prefeito de São Paulo, mas nunca se elegeu.

Levy Fidelix participou da corrida presidencial nas eleições gerais de 2010 e 2014. Nesta última ficou conhecido por suas participações nos debates entre candidatos transmitidos pela TV, que, em vários momentos, renderam declarações polêmicas, principalmente falas de cunho homofóbico. Também foi o pleito em que teve sua votação mais expressiva, recebendo mais de 440 mil votos, o equivalente a 0,43% dos votos válidos.

Sua última participação em eleições foi em 2020, quando tentou a Prefeitura de São Paulo. Levy deixa sua esposa, Aldineia Rodrigues Cruz, e uma filha, Lívia Fidelix.