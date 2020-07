Morre com Covid-19 Nelson Meurer, primeiro condenado pelo STF na Lava-Jato

Morreu na manhã deste domingo o ex-deputado federal Nelson Meurer, de 77 anos. Ele foi primeiro condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Operação Lava-Jato. O advogado do ex-parlamentar, Michel Saliba, informou que ele estava internado desde o último dia 6 e testou positivo para o novo coronavírus.

Meurer cumpria pena de 13 anos e 9 meses na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, desde outubro do ano passado. O advogado afirma que Meurer foi transferido para um hospital da cidade depois de apresentar os sintomas da Covid-19, e um exame realizado no mesmo dia comprovou que o ex-parlamentar havia contraído a doença.

O advogado disse que, desde novembro, tentava no STF que Meurer cumprisse prisão domiciliar. Foram três pedidos, sendo o último em março, quando foi declarada a pandemia.

– Uma tragédia anunciada, que poderia ter sido evitada, é só o tenho a te dizer – disse ao GLOBO Nelson Meurer Junior, filho do ex-parlamentar.

O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) lamentou a morte do colega:

– Já havia pedido para a prisão domiciliar, uma recente inclusive, em função da Covid, mas não houve despacho. Agora, é só lamentar.

Pelas redes sociais, o prefeito de Francisco Beltrão, Cleber Fontana, decretou luto oficial no município.

"A administração municipal de Francisco Beltrão lamenta profundamente a morte do ex-prefeito e ex-deputado federal Nelson Meurer, na manhã deste domingo (12/07), vítima da Covid-19. Além de reconhecer o seu trabalho em prol de Francisco Beltrão, deseja força para a família".