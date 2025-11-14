Brasil

Moraes vota para tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação

Ministro do STF aponta tentativa de intimidação do deputado ao articular sanções com os EUA contra autoridades brasileiras

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11h16.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira, 14, para aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O julgamento acontece no plenário virtual da Corte e está previsto para durar até o dia 25 de novembro.

Eduardo é acusado de ter praticado coação no curso do processo, ao atuar, desde os Estados Unidos, em favor de sanções internacionais contra autoridades brasileiras, com o objetivo de influenciar o andamento da ação penal que resultou na condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Se o voto de Moraes for seguido pela maioria dos ministros da Primeira Turma, será aberta ação penal contra Eduardo Bolsonaro, que passará à condição de réu.

Manobras para pressionar o STF

Segundo a PGR, Eduardo e o blogueiro Paulo Figueiredo Filho buscaram articular sanções com o governo dos EUA — como tarifas de exportação ao Brasil, suspensão de vistos e aplicação da Lei Magnitsky ao próprio Moraes — como forma de criar um ambiente de intimidação contra o STF e as autoridades envolvidas no julgamento de Bolsonaro e em eventuais projetos de anistia.

Para Moraes, houve grave ameaça caracterizada pela tentativa de usar a política externa norte-americana como mecanismo de pressão. O ministro afirmou que a ação do deputado teve o objetivo de "criar ambiente de intimidação sobre as autoridades responsáveis pelo julgamento de Jair Messias Bolsonaro".

A denúncia usa como base declarações públicas de Eduardo e Figueiredo, entrevistas, postagens em redes sociais e mensagens extraídas de celulares apreendidos. Segundo o procurador-geral Paulo Gonet, os dois anunciaram previamente as sanções, celebraram sua aplicação e as usaram como pressão explícita contra a Corte.

Defesa e desdobramentos

A Defensoria Pública da União (DPU) assumiu a defesa de Eduardo após o deputado não apresentar resposta à acusação. A DPU argumenta que as manifestações atribuídas a ele são opiniões públicas sobre política externa, sem uso de violência ou grave ameaça, como exige o tipo penal.

O blogueiro Paulo Figueiredo também foi denunciado, mas o caso dele foi desmembrado e será julgado separadamente. Em nota conjunta, divulgada em setembro, Eduardo e Figueiredo alegaram serem vítimas de perseguição política e que suas ações buscavam "corrigir abusos e injustiças".

Votam no caso, além de Moraes, a ministra Cármen Lúcia e os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino.

*Com informações de O Globo

