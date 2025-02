Ministros do governo Lula voltam aos cargos após votação no Congresso

Os dez ministros parlamentares do governo que haviam sido exonerados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para votarem nas eleições da Câmara e do Senado retornaram aos cargos nesta segunda-feira.

Lula havia licenciado os ministros na última sexta-feira, para participação nas eleições que confirmaram as vitórias do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) no comando do Senado e da Câmara, respectivamente.

Alcolumbre teve 76 votos entre os 81 senadores e retornará ao cargo que já exerceu entre 2019 e 2021. Já Motta recebeu o apoio de 444 dos 513 deputados, na segunda maior votação da História, atrás apenas de Arthur Lira (PP-AL), padrinho político de sua candidatura e a quem sucederá.

Mesmo em um cenário de pouco risco, como o deste ano, a volta dos ministros ao Congresso é considerada um gesto importante para uma boa relação com os novos presidentes.

Os ministros licenciados foram eles:

Na Câmara

Alexandre Padilha (PT-SP), da Secretaria de Relações Institucionais

Juscelino Filho (União-MA), Ministério de Comunicações

Paulo Teixeira (PT-SP), Ministério do Desenvolvimento Agrário

André Fufuca (PP-MA), Ministério dos Esportes

Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), Ministério de Portos e Aeroportos

Celso Sabino (União-PA), Ministério do Turismo

Luiz Marinho (PT-SP), Ministério do Trabalho

No Senado

Carlos Fávaro (PSD-MT), Ministério da Agricultura

Wellington Dias (PT-PI), Ministério do Desenvolvimento Social

Camilo Santana (PT-CE), Ministério da Educação

As ministras do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), e dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara (Psol) não foram licenciadas por Lula para votar. Marina e Guajajara são deputadas da Federação Psol/Rede, que tinha um candidato próprio para a presidência da Câmara, o Pastor Henrique Vieira, o que poderia gerar um constrangimento ao presidente.