Ministro dos Transportes vistoria local em que ponte desabou na divisa entre Tocantins e Maranhão

O ministro dos Transportes, Renan Filho, foi a Imperatriz (MA) vistoriar o local da ponte Juscelino Kubitschek, que desabou na tarde deste domingo, 22. A estrutura ligava Maranhão e Tocantins e a queda envolveu a queda de três carretas, três motos e um carro de passeio no Rio Tocantins.

"Vamos vistoriar a ponte sobre o Rio Tocantins que caiu ontem na BR-226/MA, apurar as responsabilidades sobre o ocorrido, tomar as medidas cabíveis para o momento e já começar os trabalhos para recuperar essa conexão importante entre os dois estados", escreveu o ministro no X.

Ao menos uma pessoa morreu e 14 estão desaparecidas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se solidarizou com as famílias das vítimas e afirmou que o governo irá prestar ajuda "na retomada do resgate das vítimas e apuração sobre o ocorrido".

Entre os veículos afetados, estavam dois caminhões carregados com produtos químicos perigosos, sendo um com ácido sulfúrico e o outro com herbicidas, o que intoxicou as águas do Rio Tocantins.

Devido a isso, as buscas na ponte de Estreito foram suspensas às 18h de ontem. Equipes interromperam as atividades para permitir uma análise da qualidade da água, que será realizada por equipes técnicas de Tocantins (NATURATINS) e Maranhão (SEMA). No entanto, as buscas foram retomadas à noite, sem o uso de mergulhadores. A operação passou a ser feita com botes para garantir a segurança dos regatistas.

A Prefeitura de Aguiarnópolis alertou, em nota, sobre os riscos imediatos à saúde, como intoxicação e queimaduras causadas pelo contato com a água contaminada. A orientação é para que todos se mantenham afastados do rio até novas instruções.