Acidente em MG: Motorista de carreta envolvida em tragédia se entrega após passar dois dias foragido

O motorista da carreta que causou o acidente com pelo menos 41 mortos na zona rural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, se entregou à polícia na tarde desta segunda-feira (23). Ele estava foragido desde o último sábado, quando deixou o local da tragédia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeitava que ele pudesse ter fugido para o Espírito Santo.

O acidente aconteceu na madrugada de sábado, por volta das 3h30, na BR-116, na altura da Lajinha. Um bloco de granito transportado pela carreta teria se soltado, caído na pista e provocado a colisão com um ônibus da empresa EMTRAM. O veículo havia partido do Terminal Tietê, em São Paulo, com destino a Vitória da Conquista, na Bahia, transportando 45 passageiros.

Tragédia e investigação

Entre as vítimas fatais, estava o motorista do ônibus, Weberton da Silva Ribeiro, além de uma criança, segundo o Corpo de Bombeiros. Das 41 mortes confirmadas, 25 corpos ficaram carbonizados, dificultando o processo de identificação. Treze pessoas foram resgatadas com vida e levadas para hospitais na região.

A Polícia Civil de Minas Gerais assumiu as investigações, enquanto a PRF trabalha na elaboração do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito para esclarecer as causas e a dinâmica do acidente. Além do ônibus e da carreta, um veículo de passeio foi atingido, mas seus três ocupantes sobreviveram.

BR-116: a rodovia mais letal do Brasil

A BR-116, conhecida por seu alto índice de acidentes fatais, registrou 559 mortes ao longo de sua extensão em 2023, sendo 155 em Minas Gerais. Dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT) apontam Minas como o estado com o maior número de mortes em rodovias: foram 712 vítimas fatais entre novembro de 2022 e outubro de 2023, representando 12% dos óbitos rodoviários no país.

Imagens do local do acidente mostram um cenário de devastação, com o ônibus completamente destruído e destroços espalhados pela pista. A tragédia reforça a necessidade de melhorias na infraestrutura e fiscalização das rodovias brasileiras.