Ministro da Saúde recomenda evitar destilados sem 'absoluta certeza' da origem

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomendou nesta quinta-feira que as pessoas evitem consumir bebidas alcoólicas destiladas caso não tenham a "absoluta certeza" da sua origem. De acordo com Padilha, o cuidado deve ocorrer principalmente com as bebidas destiladas transparentes.

— Na condição de ministro e como médico a recomendação é que evite ingerir produto destilado, sobretudo os incolores, que não tenha absoluta certeza da origem dele. Não estamos falando de um produto essencial na vida das pessoas.

O alerta ocorre devido ao risco de contaminação por metanol. Padilha anunciou que há 48 casos suspeitos de intoxicação, em três estados. Além de São Paulo e Pernambuco, também foi registrado nesta quinta um caso em Brasília, do rapper Hungria.

Há ainda 11 casos em que a contaminação pela substância já foi confirmada, em São Paulo e Pernambuco, totalizando 59.

Os números foram apresentados pelo ministro durante inauguração de uma sala de situação, criada pelo Ministério da Saúde para acompanhar os casos.

Na ocasião, o ministro da Saúde divulgou uma série de ações para evitar expansão da crise. O pacote inclui a compra de 5 mil tratamentos de etanol farmacêutico, utilizado no tratamento dos quadros e a notificação de laboratórios internacionais com medicamento alternativo indicado para casos mais graves, o fomepizol, para compras e doações.

O ministério confirmou um óbito pela contaminação no Brasil. Outros sete são investigados.

Das mortes, uma foi confirmada em São Paulo, e há cinco em investigação — destas, três na capital e duas em São Bernardo do Campo. Também há duas suspeitas de óbito em Pernambuco, sendo um em Lajeado e um em João Alfredo.

Depois de anunciar as ações tomadas pelo ministério, Padilha negou haver expectativa de explosão de casos.

— Nós fazemos isso por precaução, porque somos responsáveis diante de uma situação anormal. O ministério começou a perceber a anormalidade da situação na última semana.