O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está com covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria do ministro nesta quarta-feira, 21. Pazuello apresentou quadro febril na terça-feira, 20, e cumpriu agenda de forma virtual, sem sair de casa. Nesta quarta-feira, o sintoma persistiu e ele fez o teste para a doença causada pelo coronavírus.

O diagnóstico vem justamente no dia em que ele foi "desmentido" pelo presidente Jair Bolsonaro, quando afirmou, em reunião com governadores na terça-feira, que o Ministério da Saúde compraria a vacina chinesa, desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

Uma coletiva de imprensa foi chamada às pressas, sem o ministro, em que o secretário-executivo da pasta, Elcio Franco, disse que o governo federal não vai comprar a vacina chinesa contra a covid-19.

O Ministério da Saúde ainda mandou uma nota à imprensa dizendo que “houve uma interpretação equivocada na fala do ministro da Saúde” durante a reunião com governadores.

A nota reforçou que os dois únicos compromissos do Ministério da Saúde são com o laboratório AstraZeneca e com a aliança global Covax Facility que vai permitir ao Brasil ter acesso a uma de nove vacinas em desenvolvimento atualmente.

Autoridades com covid-19

Na equipe ministerial, tiveram covid-19 Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Milton Ribeiro (Educação), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) e Marcelo Álvaro Antônio (Turismo).

No alto escalão dos Poderes da República, o presidente Jair Bolsonaro já foi diagnosticado com a doença, em julho. Em março, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teve o teste positivo para o coronavírus. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, também já teve a doença.