Lula anuncia auxílio de R$ 5.100 para famílias afetadas pelas enchentes no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira, 15, um auxílio de R$ 5.100 para as famílias atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. O benefício será pago a famílias que perderam bens em decorrência da tragédia que atinge quase todos as cidades gaúchas.

O pagamento será feito via PIX em uma parcela única pela Caixa Econômica Federal. Para receber o valor, o cidadão precisará informar o endereço de residência e, com base em dados da Defesa Civil, o governo vai conferir se a rua sofreu com alagamentos.

O dinheiro poderá ser utilizado para comprar itens básicos, como geladeira, máquina de lavar, televisores e outros eletroeletrônicos. A estimativa é que o valor total do programa será de R$ 1,2 bilhão com 200 mil famílias com acesso ao benefício.

A iniciativa será instituída por meio de uma medida provisória que será publicada ainda nesta quarta-feira. Além do auxilio, o governo vai anunciar a secretária especial, com status de Ministério, para comandar o processo de reconstrução do Rio Grande do Sul. Como mostrou a EXAME, a pasta será comandada por Paulo Pimenta, atual ministro da Secretaria de Comunicação (Secom).

Rio Grande do Sul

Esta será a terceira visita do presidente ao estado desde o início da crise climática, no fim de abril. Os anúncios iriam ocorrer na terça-feira, 14, no Palácio do Planalto, mas o governo resolveu anunciar as medidas no próprio estado.

Mais cedo, Lula visitou um abrigo em São Leopoldo, onde mais de 100 mil pessoas ficaram desalojadas, sendo um dos locais mais afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Depois, ele conversou com o governador Eduardo Leite.

De acordo com o último balanço da Defesa Cívil do estado, o número de mortos devido às fortes chuvas que se alastram no estado se estabilizou em 149. Cerca de 108 pessoas seguem desaparecidas. Ao todo, 806 pessoas estão feridas por conta dos temporais.