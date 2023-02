Ministra francesa das Relações Exteriores vem ao Brasil semana que vem

A ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, virá ao Brasil na semana que vem para encontro com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira. Será a primeira visita de chanceler francês ao país desde 2019. O encontro que deve preparar a vinda do presidente da França, Emmanuel Macron, ao Brasil.

No dia 26 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um telefonema de Macron e reforçou o convite para o francês visitar o Brasil. Para o presidente brasileiro, uma boa oportunidade seria na Cúpula dos Países Amazônicos, que está sendo organizada pelo Brasil nos próximos meses. O país europeu tem soberania sobre a Guiana Francesa, que está inserida no bioma amazônico.

Ontem, 31 de janeiro, a secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha, recebeu a diretora para Américas do Ministério das Relações Exteriores da França, Michèle Ramis, e o conselheiro para Américas do presidente francês, Walid Fouque. O encontro foi preparativo à visita de Catherine Colonna ao Brasil.

De acordo com o Itamaraty, as autoridades trataram da retomada da parceria estratégica entre Brasil e França, incluindo nas agendas de meio ambiente, defesa, ciência e tecnologia, cooperação transfronteiriça e coordenação no Conselho de Segurança das Nações Unidas.