Minha Casa, Minha Vida terá novo teto para imóveis nas faixas 1 e 2

O Conselho Curador do FGTS aprova novos ajustes no teto do valor dos imóveis para as faixas 1 e 2 do programa Minha Casa, Minha Vida, que atendem municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste nesta quinta-feira, 18. O limite de R$ 255 mil será reajustado em 4%, após três anos sem alterações.

Esse reajuste já foi aplicado em municípios do interior de São Paulo e Rio de Janeiro, com o teto aumentando 4%. Nas capitais, o valor permanece em R$ 350 mil. Para a faixa 3 do programa, que atende famílias com renda de até R$ 8,6 mil, o limite para o valor do imóvel é de R$ 500 mil, o mesmo valor para a faixa 4, destinada a famílias com renda de até R$ 12 mil.

Benefícios para famílias de baixa renda

O programa continua oferecendo condições facilitadas, com juros entre 4% e 10,5% ao ano e descontos de até R$ 55 mil, dependendo da localidade. As regiões Norte e Nordeste, em particular, têm acesso a juros mais baixos e um desconto adicional concedido pelo FGTS, garantindo que as prestações caibam no orçamento familiar.

Comemoração dos 60 anos do FGTS

O Conselho também deve aprovar a liberação de R$ 70 milhões para a comemoração dos 60 anos do FGTS, com eventos e campanhas de esclarecimento sobre a importância do fundo. Para evitar o uso político dos recursos, todos os materiais publicitários precisarão ser previamente aprovados pelo colegiado.