Mercado Imobiliário

Patrocínio:

Design sem nome (3)

Metro quadrado de imóvel novo na cidade de São Paulo chega a R$ 37 mil

Lançamentos bateram recorde no ano; preço médio do imóvel na capital é de R$ 782 mil

São Paulo: mercado movimentou R$ 92,63 bilhões em valor geral de vendas ( Leandro Fonseca/Exame)

São Paulo: mercado movimentou R$ 92,63 bilhões em valor geral de vendas ( Leandro Fonseca/Exame)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16h11.

A cidade de São Paulo registrou o lançamento de mais de 150,7 mil apartamentos nos 12 meses encerrados em outubro de 2025. O número representa um crescimento de 31% em comparação com o mesmo período do ano passado, estabelecendo um recorde para a capital. Os números foram levantados pela consultoria Brain Inteligência Estratégica.

O aquecimento do mercado também se refletiu nos preços. O valor médio do metro quadrado de imóveis novos na capital subiu de R$ 14,7 mil, em outubro de 2024, para R$ 15,8 mil em outubro deste ano. O preço médio do metro quadrado das unidades de super luxo, no entanto, chegam a R$ 37 mil. Já o tíquete médio de uma unidade em São Paulo é R$ 782 mil.

Em termos de Valor Geral de Vendas (VGV), o mercado paulistano movimentou R$ 92,63 bilhões nos 12 meses até outubro, contra R$ 72,3 bilhões no período anterior, registrando um crescimento de 28%.

Segundo a Brain, o segmento de alto padrão foi o que apresentou o maior crescimento proporcional. A participação dos imóveis de luxo nos lançamentos aumentou de 9% para 14,6%. No total, foram 79 empreendimentos desse tipo entre os 541 lançados na cidade.

Apesar da expansão dos imóveis de luxo, a maioria dos lançamentos continua concentrada nos segmentos econômico e de apartamentos compactos, que, juntos, representaram mais de 60% do total.

As unidades do programa Minha Casa, Minha Vida aumentaram de 70,6 mil lançamentos, em outubro de 2024, para 93,5 mil neste ano, alcançando o maior número desde outubro de 2022 e representando cerca de 63% do total de lançamentos em 2025.

As vendas no programa também cresceram, passando de 58,5 mil para 78,1 mil unidades. Por outro lado, o segmento de médio padrão perdeu participação, ficando com 21,4% dos lançamentos.

A demanda suporta os lançamentos?

Com a aceleração das vendas, o estoque de imóveis avança a um ritmo mais lento. Segundo o estudo, as cerca de 97 mil unidades ainda disponíveis no final do período de lançamentos seriam absorvidas em menos de sete meses se o ritmo atual for mantido. Apenas 10% dessas unidades estão prontas para morar, enquanto o restante ainda está em construção.

Os bairros com maior volume de lançamentos foram Chácara Santo Antônio, com 7,9%, e Jardim América da Penha, com 7,0%. Já os bairros com maior volume de vendas foram Vila Mariana, com 3,9%, e Chácara Santo Antônio, com 3,5%.

Em termos de vendas, o levantamento aponta que 142,7 mil unidades residenciais verticais foram comercializadas nos 12 meses encerrados em outubro de 2025, o que representa um crescimento de 24% em comparação com o período anterior.

O valor geral de vendas (VGV) acumulado das unidades vendidas atingiu R$ 88,901 bilhões, refletindo um aumento de 40% em relação ao período anterior.

As unidades do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) desempenharam um papel crucial, representando 54,7% do total de unidades vendidas nos últimos 12 meses. No período de janeiro a outubro de 2025, o MCMV totalizou 67 mil unidades vendidas.

A Brain projeta para 2026 um crescimento de 10% a 20% nos lançamentos e nas vendas. Segundo a consultoria, os principais fatores que devem impulsionar o mercado são a expectativa de queda nas taxas de juros no primeiro trimestre do próximo ano e as novas opções de financiamento imobiliário lançadas em 2025.

Acompanhe tudo sobre:Minha Casa Minha VidaApartamentosPrédios residenciaisMercado imobiliário

Mais de Mercado Imobiliário

Da Zona Norte à bolsa: os planos da AW Realty para crescer 20% em 2026

Retrofit e áreas compartilhadas: veja 7 tendências para escritórios em 2026

Fim do home office: 7 empresas que anunciaram volta ao presencial em 2025

'CPF dos imóveis': entenda como será o novo cadastro imobiliário da Receita

Mais na Exame

Tecnologia

Meta testa limite de links no Facebook para usuários sem conta verificada

Apresentado por Escola de Negócios Saint Paul

Beacon School une ensino global e identidade brasileira em um modelo próprio de educação

Brasil

‘Por favor, vá embora’, diz Tarcísio sobre Enel em SP

Mercados

Ouro bate US$ 4.400 pela primeira vez no mercado internacional