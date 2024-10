Melo tem 55,5% e Rosário, 41,3%, no segundo turno em Porto Alegre, diz AtlasIntel Nos votos válidos, que excluem os brancos e nulos, o atual prefeito do MDB tem 58% e a deputado federal do PT soma 42%

A pesquisa foi registrada no TSE como RS-03151/2024 e ouviu 1.189 eleitores da capital do Rio Grande do Sul entre os dias 15 e 20 de outubro