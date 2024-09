Almeida tem 29,5%, Capitão Alberto, 22,3%, e Mandel, 18,7%, em Manaus, diz pesquisa AtlasIntel

O atual prefeito de Manaus e candidato à reeleição, David Almeida (Avante), lidera a disputa pela prefeitura da cidade com 29,5% das intenções de voto, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 25.

Na segunda posição, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) registra 22,3%, seguido pelo deputado federal Amom Mandel (Cidadania), com 18,7%. De acordo com a margem de erro, os dois estão empatados tecnicamente.

O deputado estadual Roberto Cidade (União) aparece com 14,7%, o ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT) tem 9,5% e Wilker Barreto (Mobiliza), 2,3%. Gilberto Vasconcelos (PSTU) tem 0,5%. Cerca de 1,2% estão indecisos e 1,3% afirmam que vão votar em branco ou nulo.

Na comparação com o levantamento anterior da AtlasIntel, divulgado em julho de 2024, o atual prefeito subiu 6,5 pontos percentuais, Alberto Neto teve uma leve oscilação e se manteve na segunda posição. Mandel variou 2,3 pontos percentuais. Roberto Cidade oscilou 0,7 ponto percentual, enquanto Marcelo Ramos caiu 4,5 pontos.

Pesquisa para prefeito de Manaus

David Almeida (Avante): 29,5%

29,5% Capitão Alberto Neto (PL): 22,3%

22,3% Amom Mandel (Cidadania): 18,7%

18,7% Roberto Cidade (União Brasil): 14,7%

14,7% Marcelo Ramos (PT): 9,5%

9,5% Wilker Barreto (Mobiliza): 2,3%

2,3% Gilberto Vasconcelos (PSTU): 0,5%

0,5% Não sei: 1,2%

1,2% Voto branco/nulo: 1,3%

Segundo turno

O instituto simulou três cenários de segundo turno. O atual prefeito aparece à frente de Capitão Alberto, mas empatado tecnicamente pela margem de erro. Caso a disputa seja contra Mandel, Almeida vence por 11 pontos percentuais de diferença.

No embate entre Capitão Alberto e Mandel, o candidato do Cidadania aparece numericamente à frente, mas empatado com o candidato do PL.

Cenário 1:

David Almeida: 41,9%

41,9% Capitão Alberto Neto: 36%

36% Não sei: 4,1%

4,1% Voto branco/nulo: 18%

Cenário 2:

David Almeida: 41,8%

41,8% Amom Mandel: 30,7%

30,7% Não sei: 5,8%

5,8% Voto branco/nulo: 21,7%

Cenário 3:

Amom Mandel: 34,8%

34,8% Capitão Alberto Neto: 38,3%

38,3% Não sei: 5,9%

5,9% Voto branco/nulo: 21,1%

A pesquisa foi registrada no TSE como AM-02999/2024 e realizou 1.201 entrevistas entre os dias 19 e 24 de setembro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.