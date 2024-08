Mauro Tramonte tem 23,3% e Bruno Engler, 16,4%, em Belo Horizonte, aponta pesquisa Futura

O deputado estadual e apresentador do Balanço Geral Minas Gerais, da Record TV, Mauro Tramonte (Republicanos), lidera a corrida eleitoral pela prefeitura de Belo Horizonte, conforme aponta pesquisa Futura Inteligência, encomendada pela empresa 100% Cidades e divulgada à EXAME nesta quinta-feira, 15. O parlamentar tem 23,3% dos votos, uma vantagem de seis pontos percentuais sobre o segundo colocado, o também deputado estadual Bruno Engler (PL), com 16,4%.

A terceira posição é ocupada pelo atual prefeito da capital mineira, Fuad Noman (PSD), que registra 11% dos votos. Pela margem de erro da pesquisa, que é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, o candidato à reeleição está tecnicamente empatado com os deputados federais Duda Salabert (PDT) e Rogério Correia (PT), com 9,6% e 8,3%, respectivamente.

No segundo pelotão da pesquisa também há um empate entre Duda e Rogério com Carlos Viana (Podemos), que tem 7,8% dos votos. Viana também empata com Gabriel Azevedo (MDB), com 4,2%.

Intenções de voto em Belo Horizonte*:

Mauro Tramonte (Republicanos): 23,3%

Bruno Engler (PL): 16,4%

Fuad Noman (PSD): 11%

Duda Salabert (PDT): 9,6%

Rogério Correia (PT): 8,3%

Carlos Viana (Podemos): 7,8%

Gabriel Azevedo (MDB): 4,2%

Indira Xavier (UP): 0,3%

Wanderson Rocha (PSTU): 0,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,1 %

% Indecisos: 11,1%

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Mauro Tramonte também lidera nos quatro cenários testados pelo instituto. O deputado e apresentador tem 53,1% contra 26,5% dos votos em Duda Salabert. Ele também venceria por 44,2% a 30,5% Bruno Engler. O republicano derrotaria Fuad Noman por 47% a 28,2% dos votos. E marca 56% contra Rogério Correia, que tem 22,4%.

Já o candidato do PL venceria os candidatos do PT, PDT e PSD, com mais de 30% das intenções de voto. O candidato do Podemos sai na frente de Bruno Engler no segundo turno, com 37,9% dos votos a 28,3%. Carlos Viana também venceria contra Duda Salabert, por 47,7% a 29%. A disputa fica acirrada contra a candidata do PDT e o atual prefeito. Ela tem 31,3% dos votos, enquanto Noman fica com 35%.

A pesquisa foi registrada no TSE como MG-08504/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 7 e 9 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

*Por causa de arredondamentos, a soma das porcentagens é de 100,1%, e não 100%.