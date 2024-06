Maria do Rosário tem 30,2% e Sebastião Melo com 24,8% em Porto Alegre, aponta AtlasIntel

A deputada federal Maria do Rosário (PT) lidera as intenções de voto pela prefeitura de Porto Alegre, com 30,2%, aponta pesquisa AtlasIntel. Em segundo lugar está o atual prefeito Sebastião Melo (MDB), com 24,8%.

Na sequência aparecem Any Ortiz (Cidadania), com 9,1%, Comandante Nádia (PL), com 8,5%, Juliana Brizola (PDT), com 8,2%, e Felipe Camozzato (Novo), com 6,7%.

Os candidatos Thiago Duarte (União) e Fabiana Sanguiné (PSTU) registram 1,3% das intenções de voto cada um. O levantamento também indica que 2% dos eleitores em Porto Alegre ainda não decidiram seu voto, enquanto 7,9% declararam intenção de votar em branco ou nulo.

Outro cenário eleitoral

A pesquisa simulou cenários sem a participação de Any Ortiz e da Comandante Nádia no pleito. Nesta situação, Maria do Rosário aparece com 31,8% das intenções de voto e Sebastião Melo com 28,3%. Em seguida, aparecem Brizola, com 11,7%, Camozzato, com 9,1%, Doutor Thiago, com 1,9%, e Sanguiné, com 1,5%.

A AltasIntel também simulou um possível segundo turno entre os líderes do levantamento, Sebastião Melo e Maria do Rosário. Os resultados mostram que o atual prefeito teria 43,7% das intenções de voto, enquanto a deputada federal Maria do Rosário alcançaria 38,2%.

Crise climática

A eleição na capital do Rio Grande do Sul ocorre em um contexto desafiador, marcado pela situação de calamidade devido às chuvas intensas que afetaram a região em maio.

A cidade de Porto Alegre ainda enfrenta os impactos das enchentes, incluindo o fechamento do Aeroporto Salgado Filho - cuja reabertura está prevista para dezembro- como uma das mais graves consequências.

Em todo o estado, as mortes provocadas pelas enchentes chegaram a 177 e 37 pessoas estão desaparecidas, segundo informações atualizadas da Defesa Civil gaúcha. O estado conta com 478 municípios afetados pelas chuvas e pelo menos 10 mil pessoas estão vivendo em abrigos.