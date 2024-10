Marçal diz que considera apoiar Ricardo Nunes

O candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), terminou a disputa em terceiro lugar e ficou fora do segundo turno que acontece no próximo 27 de outubro. Em uma entrevista coletiva concedida a jornalistas em frente a sua casa, ele disse que pode apoiar Ricardo Nunes (MDB) no segundo turno, em que o emedebista enfrenta Guilherme Boulos (PSOL).

“Vai depender do que ele [Nunes] falar sobre as propostas. Está nítido que ele pegou muito pesado com a minha pessoa, foi muito injusto comigo. Eu entendo que é coisa de marqueteiro isso. Eu não sou de carregar mágoa, de carregar raiva”, disse o ex-coach, condicionando o apoio ao atual prefeito a ele agregar algumas das proprostas do candidato do PRTB ao seu projeto de governo.

Apesar de classificar os 28,14% de votos como um resultado "extraordinário", ao lembrar que começou sua campanha em 25 de maio, quando todas as outras candidaturas principais já estavam consolidadas, Marçal fez questão de dizer que não tentará ser prefeito da capital paulista uma segunda vez.

“São Paulo perdeu a única oportunidade de me ver prefeito dessa cidade. Meu coração estava 100% entregue a isso, mas confesso que a vontade do povo nas urnas prevalece. Eu sei de muitas pessoas que estão tentando construir algumas teorias, mas eu respeito a vontade do povo. A gente chegou de última hora”, disse durante a coletiva de imprensa, enquanto aproveitou para falar sobre concorrer a um cargo no Executivo em 2026.