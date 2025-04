Opinião: o empreendedor precisa aprender a delegar se quiser manter seu foco na estratégia

Por Haroldo Matsumoto*

Empreender é uma jornada repleta de desafios. Tanto, que não é difícil encontrar empresários sobrecarregados por uma série de tarefas operacionais, administrativas e estratégicas. Os desafios costumam surgir justamente como consequência da falta de uma habilidade fundamental: saber delegar tarefas.

Embora seja frequentemente vista como uma prática comum em grandes empresas, delegar é essencial, também, para o sucesso de pequenos e médios negócios. Ocorre, no entanto, que os empreendedores geralmente começam suas empresas precisando colocar as mãos na massa e necessitam fazer de tudo um pouco. A paixão e a visão objetiva em relação ao futuro impulsionam o trabalho. À medida que o negócio se desenvolve, as tarefas também aumentam.

A importância de delegar

No meio desse verdadeiro ‘mar’ de tarefas, é relativamente simples que esses empreendedores acabem imersos em atividades do dia a dia e percam o foco em relação às questões mais estratégicas, caso da expansão dos negócios, da inovação, desenvolvimento de novos produtos e abertura de mercado.

Ao aprender a delegar, o empreendedor tem a chance de liberar tempo em agenda, além de ‘espaço mental’ para questões de longo prazo. Isso inclui a análise de tendências de mercado, a formulação de estratégias de crescimento e a construção de alianças e parcerias, que são essenciais para o futuro do negócio.

Delegar para liderar

Outro aspecto importante relacionado ao crescimento da empresa está diretamente ligado ao posicionamento do empreendedor como líder. As equipes que contam com líderes capazes de identificar e aproveitar as habilidades e talentos daqueles que o cercam costumam manifestar uma sensação de pertencimento muito mais efetiva. Isso é importante para a manutenção de um bom clima entre as pessoas.

Aliás, quando um empreendedor confia e delega responsabilidades aos membros da equipe, ele permite que esses colaboradores se especializem e se destaquem em áreas específicas, o que resulta em maior eficiência e inovação nos processos internos e também em relação às questões externas. Uma equipe bem treinada e capacitada pode tomar decisões mais rápidas e assertivas, sem a necessidade de supervisão constante, o que, por sua vez, libera o empreendedor para se concentrar em atividades que exigem mais sua atenção estratégica.

A importância de não microgerenciar

Além de todos esses pontos, ao delegar tarefas, o empreendedor evita o chamado microgerenciamento ou a ‘gestão excessivamente detalhada’, que é um dos principais obstáculos para o crescimento das empresas. Quando o empreendedor tenta controlar todos os aspectos do negócio, surge a chance de criar um ambiente de desconfiança, que acaba por desestimular as equipes. Ao delegar adequadamente, o empreendedor promove uma cultura de confiança e responsabilidade, que resulta em mais produtividade e em um ambiente de trabalho mais saudável.

Delegar é uma habilidade essencial que todo empreendedor deve dominar para garantir o crescimento e a sustentabilidade de seu negócio. Aprender a delegar não se trata apenas de distribuir tarefas, mas de construir uma base sólida para o futuro da empresa.

*Haroldo Matsumoto é especialista em marketing e gestão e sócio-diretor da Prosphera Educação Corporativa – consultoria multidisciplinar de gestão de negócios.

