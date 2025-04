Lula venceria Bolsonaro, Michelle, Tarcísio e Eduardo em 2026, diz pesquisa Genial/Quaest

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 3, simulou diversos cenários eleitorais para a eleição presidencial de 2026. O levantamento indica que, se as eleições fossem hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os adversários simulados em disputas de segundo turno.

Nos oito cenários testados no levantamento, o petista aparece à frente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro (PL), do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ratinho Jr. (PSD), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União) e do influenciador Pablo Marçal (PRTB). Os dados mostram que mesmo em um momento de queda de popularidade, Lula apresenta números competitivos para disputa da reeleição em 2026 contra seus principais opositores.

O cenário mais apertado é observador contra Bolsonaro. O ex-presidente aparece com 40%, contra 44% de Lula. Ao considerar a margem de erro do levantamento, ambos podem estar tecnicamente empatados dentro do limite do indicador. Bolsonaro, vale lembrar, está inelegível até 2030 e não poderá disputar a eleição de 2026. Michelle, com 38% contra 44% de Lula, e Tarcísio, com 37% contra 43%, são outros nomes da direita que aparecem competitivos em disputas contra o presidente.

Em todas as simulações, Lula mantém intenções de voto entre 42% e 45%. No cenário mais favorável, o petista aparece com 44%, contra 30% de Ronaldo Caiado, uma diferença de 14 pontos percentuais. A vantagem de Lula também se mantém acima de 10 pontos percentuais em simulações contra Romeu Zema e Eduardo Bolsonaro.

Por outro lado, Ratinho Júnior e Pablo Marçal têm o mesmo percentual de intenção de votos (35%), com a diferença no desempenho de Lula, que varia de 42% contra o governador do Paraná a 44% contra o influenciador.

62% acham que Lula não deveria disputar reeleição

Apesar do resultado positivo nas simulações contra nomes da direita, a pesquisa Quaest mostra que a rejeição à candidatura a reeleição de Lula cresce nos últimos meses. Em julho de 2024, 53% diziam que o presidente não deveria ser candidato. Esse número saltou para 62% neste último levantamento.

A aceitação a sua candidatura ficou em 35%, o menor percentual desde o início da série histórica do levantamento. Em julho do ano passado, 45% afirmavam que Lula deveria ser candidato.

Os números também revelam que a porcentagem de eleitores que ainda não sabem ou não respondem a essa questão permanece estável, com 3% nos três pontos temporais analisados.

Lula e Bolsonaro têm maior taxa de rejeição

Lula e Bolsonaro apresentam as maiores taxas de rejeição, com 55% dos eleitores afirmando que não votariam neles, embora ambos mantenham uma base de apoio, com 41% e 39% dizendo que votariam, respectivamente.

Michelle Bolsonaro também enfrenta rejeição, com 48% dos entrevistados indicando que não votariam nela, enquanto 30% afirmam que votariam. Outros nomes, como Tarcísio de Freitas (35% de rejeição) e Pablo Marçal (42% de rejeição), ainda recebem apoio menor, com 25% e 28% de intenções de voto, respectivamente.

Além disso, nomes como Tarcísio de Freitas (40%), Eduardo Bolsonaro (50%) e Ratinho Júnior (51%), Romeu Zema (58%) e Ronaldo Caiado (61%) registram alta taxa de desconhecimento do eleitor. O influenciador Pablo Marçal, por exemplo, tem uma porcentagem menor de não conhece que todos os governadores testados no levantamento.

Tarcísio e Michelle são os favoritos para disputar a eleição em 2026

Com Bolsonaro inelegível, a pesquisa questionou quem deveria ser o candidato da direita em 2026. Tarcísio, com 15%, e Michelle, com 14%, lideram o levantamento. Marçal (11%) e Ratinho Jr. (9%) são outros nomes citados. Eduardo, Zema, Caiado e Eduardo Leite registram 4% cada nessa simulação.

O número de eleitores que não indicam uma preferência é 19%, percentual acima de qualquer nome citado no levantamento. Em entrevistas, Bolsonaro tem reafirmado que é o único nome da direita para disputar a presidência e manterá a sua candidatura "até o final".

Intenção de voto para Presidente - 2º turno | Cenários estimulados

Lula x Bolsonaro

Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (PL): 40%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Lula x Michelle

Lula (PT): 44%

Michelle Bolsonaro (PL): 38%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Lula x Tarcísio

Lula (PT): 43%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 37%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Lula x Ratinho Jr.

Lula (PT): 42%

Ratinho Júnior (PSD): 35%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Lula x Marçal

Lula (PT): 44%

Pablo Marçal (PRTB): 35%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Lula x Eduardo

Lula (PT): 45%

Eduardo Bolsonaro (PL): 34%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Lula x Zema

Lula (PT): 43%

Romeu Zema (Novo): 31%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

Lula x Caiado

Lula (PT): 44%

Ronaldo Caiado (União): 30%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

Intenção de voto para Presidente (Espontânea)

Lula (PT): 9%

Jair Bolsonaro (PL): 7%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 1%

Ciro Gomes (PDT): 0%

Eduardo Bolsonaro (PL): 0%

Eduardo Leite (PSDB): 0%

Eduardo Paes (PSD): 0%

Geraldo Alckmin (PSB): 0%

Michelle Bolsonaro (PL): 0%

Ratinho Júnior (PSD): 0%

Ronaldo Caiado (União): 0%

Simone Tebet (MDB): 1%

Outros: 1%

Branco/Nulo/Não vai votar: 2%

Indecisos: 80%

Rejeição

Lula

Conhece e votaria: 41%

Não conhece: 5%

Conhece e não votaria: 55%

Jair Bolsonaro

Conhece e votaria: 39%

Não conhece: 6%

Conhece e não votaria: 55%

Michelle Bolsonaro

Conhece e votaria: 30%

Não conhece: 20%

Conhece e não votaria: 48%

Tarcísio de Freitas

Conhece e votaria: 25%

Não conhece: 40%

Conhece e não votaria: 35%

Eduardo Bolsonaro

Conhece e votaria: 26%

Não conhece: 50%

Conhece e não votaria: 24%

Pablo Marçal

Conhece e votaria: 28%

Não conhece: 30%

Conhece e não votaria: 42%

Ratinho Júnior

Conhece e votaria: 20%

Não conhece: 51%

Conhece e não votaria: 29%

Romeu Zema

Conhece e votaria: 18%

Não conhece: 58%

Conhece e não votaria: 24%

Ronaldo Caiado