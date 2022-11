Manutenção da Sabesp pode deixar 2,1 milhões sem água; veja bairros

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai realizar nesta quinta-feira, 17, uma manutenção no Sistema Rio Grande que pode afetar o abastecimento de água para 2,1 milhões de pessoas nos municípios de São Bernardo do Campo e Diadema, além de partes de Santo André e da capital paulista. A intervenção na Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Grande terá início às 12h, de forma escalonada, e tem previsão de conclusão às 23h.

“Imóveis com caixa-d’água obrigatória e com reservação para ao menos 24 horas, como determina decreto estadual, devem sentir com menos intensidade a alteração no fornecimento”, afirma em nota a companhia, que orienta a população a usar a água de forma consciente.

Segundo a Sabesp, a manutenção preventiva visa a ampliação futura da capacidade do sistema. A previsão é de que o fornecimento esteja normalizado até a manhã desta sexta-feira, 18.

Veja a relação dos bairros afetados

DIADEMA: Todo o município.

SANTO ANDRÉ: Centro, Jardim Alvorada, Jardim Bela Vista, Jardim Bom Pastor, Jardim Cambui, Jardim Cristiane, Jardim Guilhermina, Jardim Jamaica, Jardim Monções, Jardim Ocara, Jardim Oriental, Jardim Paraíso, Jardim Stella, Paraiso, Pinheirinho, Parque Bandeirantes, Vila Alice, Vila Alzira, Vila Apiaí, Vila Assunção Vila Boa Vista, Vila Dora, Vila Eldizia, Vila Floresta, Vila Gilda, Vila Javri, Vila Linda, Vila Marina, Vila São Joao, Vila Scarpelli, Vila Valparaíso.

SÃO BERNARDO DO CAMPO: Todo o município.

SÃO PAULO: Balneário Mar Paulista, Balneário São Francisco, Cidade Ademar (Parte), Cidade Julia (Parte), Eldorado (Parte), Favela Pantanal, Guacuri, Jardim Apura, Jardim da Pedreira, Jardim Domitila, Jardim Eldorado, Jardim Guacuri, Jardim Itapura Jardim Marisa, Jardim Ofélia, Jardim Piratininga, Jardim Rubilene, Jardim São Carlos, Jardim São Carlos, Jardim São Jorge Jardim Selma, Jardim Selma, Pedreira, Parque da Primavera, Parque Doroteia, Parque Santa Amelia, Praia Leblon, Refúgio Santa Terezinha, Sete Praias (Parte), Vila Aparecida, Vila Cardoso, Vila Missionaria (Parte), Vila Portela.

Veja dicas de uso consciente de água

Tome banhos mais curtos;

Deixe a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba;

Deixe para lavar o carro em outra data - e evite usar a mangueira, prefira um balde com água;

Lave calçada ou quintal em outro dia e lembre-se de usar vassoura e balde com água, não a mangueira;

Dê preferência para lavar a roupa e a louça em outro dia ou use a lava-roupa e a lava-louça apenas quando elas estiverem na capacidade máxima;

Antes de lavar a louça, retire o excesso de comida com a esponja; deixe a torneira fechada ao ensaboar;

Não dê descarga à toa e não utilize o sanitário como lixeira. Em apenas seis segundos de válvula acionada vão embora cerca de 12 litros de água;

Não use água corrente para descongelar alimentos.

