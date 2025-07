Lula vota, do Rio, em eleição para o comando do PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva votou, neste domingo, na eleição para o comando do PT. A participação de Lula no pleito não estava programada, porque ele está no Rio de Janeiro, onde participa da Cúpula do Brics. Entretanto, uma urna foi levada ao seu hotel.

"Logo cedo, quem já foi votar no PED 2025 foi ele: o presidente Lula!", publicou o perfil oficial do partido. O presidente estadual do PT do Rio, João Maurício, também publicou uma foto ao lado do presidente. "Começamos o dia ao lado do maior eleitor do Partido dos Trabalhadores", escreveu João Maurício.

À exceção de Minas Gerais, que teve o pleito adiado e sem uma nova data estabelecida, haverá eleição para a presidência do PT nos níveis nacional, estadual e municipal. Edinho Silva, Rui Falcão, Valter Pomar e Romênio Pereira disputam o comando nacional do partido.

Ex-prefeito de Araraquara, que compõe a corrente majoritária "Construindo um Novo Brasil", Edinho Silva é o candidato preferido de Lula. A eleição será realizada após oito em que Gleisi Hoffmann, atual ministra de Relações Institucionais, esteve à frente do partido.