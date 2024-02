Lula promete zerar IR para quem ganha até R$ 5 mil e diz que 2024 'será ano da colheita'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a afirmar nesta sexta-feira que, até o fim de seu mandato, cumprirá sua promessa de campanha de zerar a cobrança de imposto de renda (IR) de quem ganha até R$ 5 mil. O chefe do Executivo federal participou à tarde de evento para anúncio de investimentos da Volkswagen no Brasil, na fábrica da montadora em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

"Vocês sabem que eu tenho compromisso com isso. E vou cumprir", disse Lula em discurso direcionado aos trabalhadores da montadora.

O presidente fez críticas ao seu antecessor no cargo, Jair Bolsonaro, e afirmou que seu primeiro ano de governo foi um período de “preparar a terra”, enquanto 2024 será, segundo ele, o “ano da colheita”:

"Encontramos uma terra arrasada, preparamos ela, jogamos a semente, o adubo, e agora é hora de a gente começar a colher". Desfile com Volkswagen

Lula desfilou em um carro conversível ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin para chegar ao palco montado dentro da fábrica da Volkswagen. Foi ovacionado por funcionários da montadora durante o trajeto aos gritos de “olê, olê, olê, olá… Lula… Lula…”. O petista havia visitado o local pela última vez em agosto de 2022, no ato inaugural de sua campanha para voltar à Presidência. Ex-metalúrgico, o petista deu início à sua trajetória política no ABC Paulista, onde presidiu o sindicato da categoria na década de 1970. Esta é a quarta vez que Lula visita a fábrica da Volkswagen enquanto presidente da República. Antes, tinha vindo ao local em 2003, 2005 e 2010.

Além de Alckmin, também subiram ao palco os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Luiz Marinho (Trabalho e Emprego). Também acompanharam o evento o 1º vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e os deputados estaduais Eduardo Suplicy (PT) e Luiz Fernando (PT), este último pré-candidato do partido à prefeitura da cidade. Porto de Santos