Lula lamenta queda de balão em Santa Catarina que deixou oito mortos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, na tarde deste sábado, 21, a queda de balão de ar quente que matou oito pessoas na cidade de Praia Grande, no sul de Santa Catarina.

"Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado em Santa Catarina", disse Lula, que colocou o Governo Federal à disposição para auxiliar as vítimas, a prefeitura e o estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, oito pessoas morreram no local, enquanto 13 foram resgatadas com vida e encaminhadas ao atendimento médico. Inicialmente, a corporação indicou que o aeróstato teria caído em um posto de saúde, o que não se confirmou.

Ao todo, 21 pessoas participavam do passeio turístico. Em nota, a corporação informou que elas estão sendo atendidas, procuradas e avaliadas pelas equipes.

Equipes de resgate permanecem no local e as causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil, segundo o delegado-geral Ulisses Gabriel.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o balão perde altitude rapidamente. As imagens também mostram chamas envolvendo parte da estrutura durante a queda. Há relatos de que pessoas teriam se jogado do aeróstato para escapar das chamas.

O governador Jorginho Mello (PL) lamentou a tragédia. "Estamos todos consternados com o acidente envolvendo um balão em Praia Grande, na manhã deste sábado", escreveu em suas redes sociais.

O município de Praia Grande é conhecido pelos voos de balão, que atraem turistas de todo o país para observar a vista dos cânions da região. O acidente gera comoção entre moradores e visitantes.

Este é o segundo acidente grave com balões em menos de uma semana no Brasil. Na última terça-feira, 18, uma mulher morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas após a queda de um balão em Boituva, no interior de São Paulo. Juliana Alves Prado Pereira, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos.

Cerca de 30 pessoas estavam a bordo na ocasião, em um voo especial em comemoração ao Dia dos Namorados.