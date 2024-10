Lula fará novos exames nesta semana após queda e lesão na cabeça e deve voltar a trabalhar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltará a fazer exames nesta semana e fará uma reavaliação clínica na terça-feira para que os médicos acompanhem a sua evolução clínica após o acidente doméstico sofrido pelo chefe do Executivo no sábado, 19, quando caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e machucou a parte de trás da cabeça. Lula estava apenas com a primeira-dama Janja da Silva quando teve a queda. Segundo relatos, ele estava sentado em um banco, escorregou, caiu e bateu a cabeça. Precisou levar cinco pontos.

Ele foi atendido no Hospital Sírio Libanês em Brasília no mesmo dia e precisou levar pontos no local. Por recomendação médica após uma reavaliação feita no domingo, 20, o presidente cancelou sua viagem a Rússia para a 16ª Cúpula dos Brics e participará do evento de forma virtual.

O médico do presidente, o cardiologista Roberto Kalil afirmou que exames apontaram "mínimo ponto de hematomas" no cérebro do presidente após a queda. De acordo com Kalil, é pouco provável que esse hematoma evolua.

"O que ele teve foi uma contusão na região occipital, atrás da cabeça, foi um forte trauma nessa região, que levou a uma chamada contusão do cérebro, um mínimo ponto de hematoma. Pouco provável que esse hematoma evolua", disse Kalil ao Globo.

O acidente ocorreu logo após Lula retornar de São Paulo para Brasília. O presidente foi à capital paulista para participar de atividades de campanha ao lado de Guilherme Boulos (PSOL), plano que acabou sendo cancelado por causa da chuva. O petista, no entanto, gravou vídeo ao lado do candidato, que apoia na associação ao chefe do Planalto para diminuir a desvantagem para o prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB).

Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Lula terá agendas de governo nesta semana no Palácio do Planalto e participará da Cúpula dos Brics, que acontecerá na cidade russa de Kazan, por videoconferência.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação médica, não viajará para a Cúpula dos Brics, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração. O presidente irá participar da Cúpula dos Brics por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto", diz a nota da Secom.

Pessoas próximas afirmam que um exame de ressonância mostrou um pequeno sangramento, sintoma de uma leve concussão. Por isso, a recomendação é para que o presidente fique em análise nas primeiras 72 horas, as mais críticas para o risco de edema no cérebro.