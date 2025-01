Lula diz que quer parceria com União Europeia na construção de ambiente digital seguro e confiável

Em conversa telefônica, nesta quarta-feira, 15, com o novo presidente do Conselho Europeu, António Costa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância de uma parceria com a União Europeia (UE) em defesa da integridade da informação em ambientes digitais. Em nota oficial, o Palácio do Planalto reforçou que essa colaboração busca a "construção de ambientes digitais seguros e confiáveis, alinhados com os valores democráticos".

Lula também destacou a relevância de um esforço conjunto para fortalecer a soberania regulatória, especialmente "diante da atuação das grandes corporações de tecnologia". A nota divulgada pelo Planalto, no entanto, não citou nomes específicos dessas empresas.

Meta critica regulações e acirra debates

Na semana passada, o CEO da big tech Meta, Mark Zuckerberg, causou polêmica ao criticar a Europa e a América Latina. Durante o anúncio do fim do programa de checagem de fatos, Zuckerberg afirmou que "os europeus censuram as redes sociais" e que os "latino-americanos têm cortes secretos que obrigam empresas a derrubar conteúdo". [Grifar] A declaração gerou forte reação da UE e do governo brasileiro, que negaram as acusações e demonstraram preocupação com as afirmações do executivo.

Para dar sequência ao diálogo entre os blocos, uma reunião entre representantes do Brasil e da UE foi marcada para os dias 13 e 14 de fevereiro, em Bruxelas, na Bélgica. Existe a expectativa de que os debates sobre o "Diálogo digital" avancem significativamente.

Cúpula e acordo Mercosul-UE no radar

Outro ponto discutido na conversa foi a realização de uma cúpula entre Brasil e União Europeia no primeiro semestre deste ano. Segundo o presidente Lula, o encontro contará com a participação da presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen, além do presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Ainda durante a ligação, foi destacada a necessidade de concluir as negociações do acordo entre Mercosul e União Europeia. Lula ressaltou que garantir condições para a assinatura do tratado é essencial, e que o Conselho Europeu desempenhará um papel estratégico nesse processo.

O acordo de livre comércio entre os dois blocos foi anunciado no mês passado, à margem da cúpula de presidentes do Mercosul no Uruguai. As negociações, que começaram em 1999, estavam paradas há anos, mas os avanços recentes reacenderam as esperanças para sua aprovação.