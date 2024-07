Linha 4-Amarela opera com lentidão nesta sexta-feira, relatam usuários do metrô

Passageiros da linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo começaram esta sexta-feira, 19, enfrentando problemas. De acordo com relatos publicados nas redes sociais, as plataformas de diversas estações estão com um fluxo maior do que o normal de passageiros para o horário e o intervalo entre um trem e outro também está maior.

Até o momento, as informações são de que uma falha operacional entre as estações Vila Sônia e São Paulo-Morumbi causaram o transtorno.

A equipe a EXAME está em contato com a assessoria de imprensa da ViaQuatro para confirmar e atualizará a matéria quando tiver uma resposta.

Veja as reclamações

20 minutos entre a Paulista e a Fradique Coutinho, te odeio linha 4 amarela com falha elétrica — Karina Crisanto (@ikarinacrisanto) July 19, 2024

Quem tiver um caminho ALTERNATIVO, que fuja da linha 4 amarela, é a melhor opção possível. Falha elétrica, velocidade reduzida, maior tempo de parada... Um trajeto que faço em, no máximo, 15 minutos entre a Paulista e São Paulo Morumbi, já dura 40 minutos e sigo contando — Karina Crisanto (@ikarinacrisanto) July 19, 2024