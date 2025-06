Linha 3-Vermelha e 1-Azul do metrô de SP apresentam falhas nesta segunda-feira

As linhas 3-Vermelha e 1-Azul do Metrô de São Paulo tiveram falhas na manhã desta segunda-feira, 2 de junho, e operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

De acordo com a operadora, na Linha 1-Azul teve falha na estação Tiradentes em um dos trens — às 7h30, já estava em processo de normalização. Já na Linha 3-Vermelha, houve um problema na porta de um trem na Estação Guilhermina-Esperança. A falha persiste até a publicação dessa matéria.

As demais estações da Linha-3, uma das mais movimentadas da capital, estão trabalhando com contenção na entrada de passageiros para evitar superlotação.