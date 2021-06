Lázaro Barbosa morre após ser preso em Goiás, diz polícia

Após 20 dias de uma megaoperação, Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi morto pela polícia nesta segunda-feira, 28, depois de mais um confronto com agentes que integram a força-tarefa criada para procurá-lo. A informação da prisão foi divulgada pelo governador de Goiás Ronaldo Caiado e a morte foi confirmada pela polícia local.

"Como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do País, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido", disse Caiado em seu perfil do Twitter.

Após ser baleado, ele chegou a ser encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. A troca de tiros foi em Itamaracá, em Águas Lindas de Goiás, região onde o criminoso estava sendo procurado desde a noite de domingo.

Nas últimas horas de buscas a Lázaro, a força-tarefa criada para prendê-lo se concentrou num bairro de Águas Lindas de Goiás. Moradores do Setor Itamaracá afirmam ter visto o criminoso por volta das 21h deste domingo e chamaram a polícia. Lázaro ignorou uma tentativa de negociação feita pelos agentes para que se entregasse. Durante a madrugada, foi montado um cerco na região, com o apoio de helicópteros e cães farejadores.

Pela manhã, pouco depois das 8h, uma ex-mulher de Lázaro foi levada para a Delegacia Regional da Polícia Civil. Era na casa dela que o criminoso esteva, de acordo com testemunhas, quando chamaram a polícia. Lázaro teria escapado pela mata que fica nos fundos da residência. Também na manhã desta segunda, os policias da força-tarefa cumprem mandados judiciais.

Desde o dia 9 de junho, Lázaro Barbosa Sousa vem sendo protagonista de uma caçada que mobiliza 270 policiais, helicópteros, cães farejadores, drones e a cavalaria. Durante as buscas ao serial killer, que completam 20 dias, ele já passou por uma série de locais. A caçada começou em Cêilandia, no Distrito Federal, onde, segundo a polícia, o criminoso matou quatro pessoas de uma mesma família. De lá, ele seguiu para Cocalzinho de Goiás, onde foi visto na região rural de Edilândia e Girassol.

Durante esse período em que fugiu do cerco policial, Lázaro invadiu propriedades, fez reféns, trocou tiros com agentes e feriu pessoas — entre elas um policial. Muitos moradores da região onde acontecem as buscas, com medo, deixaram suas casas. A polícia acredita que o criminoso consiga comida em algumas dessas residências e as use como esconderijo.

Lázaro se aproveitou da mata fechada e dos rios e córregos para se movimentar. Ele teria, inclusive, predileção por se movimentar na água para não deixar rastros. Mateiro e caçador, o criminoso conhece bem a região e se escondeu na vegetação — já teria usado uma folha de coqueiro para se esconder e escapar de policiais.

Lázaro tem extensa ficha criminal, fugiu três vezes da prisão e é acusado de diversos crimes desde 2007. Ele é acusado de matar, a tiros e facadas, três pessoas na zona rural de Ceilândia no último dia 9 de junho. Os mortos eram Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, e os filhos Gustavo Marques Vidal, de 21 anos, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15 anos.

O foragido também é apontado como responsável pelo sequestro da mulher de Cláudio, Cleonice Marques de Andrade. O corpo dela foi encontrado no dia 12 à beira de um córrego, próximo da casa onde a família morava.

Nascido na cidade baiana de Barra do Mendes, a 530 quilômetros de Salvador, Lázaro já respondeu, na cidade natal, a um processo por homicídio quando tinha 20 anos. Em 2011, já em Ceilândia, ele foi condenado por estupro e roubo com emprego de arma. Ele chegou a ser preso em 2018, em Águas Lindas de Goiás, mas fugiu do encarceramento poucos meses depois.

Perfil falso

O criminoso usou um celular roubado de uma de suas vítimas para criar um perfil fake em redes sociais as notícias sobre sua fuga. Segundo informações do portal de notícias "Metrópoles", a polícia monitorava o telefone que foi levado pelo suspeito no último dia 15, quando ele invadiu uma chácara e fez três pessoas da mesma família reféns. As vítimas foram resgatadas em uma ação que resultou em troca de tiros.

De acordo com a reportagem, após conseguir escapar do cerco policial na fazenda, Lázaro ficou até 18 de junho com o aparelho enquanto se escondia no meio da mata.