Justiça de Pernambuco determina prisão de Gusttavo Lima em investigação sobre bets

A Justiça de Pernambuco determinou a prisão do cantor Gusttavo Lima na tarde desta segunda-feira, 23. O pedido de prisão ocorreu no âmbito da Operação Integration, cujos desdobramentos também levaram à prisão da influenciadora e advogada Deolane Bezerra no início de setembro.

Em sua decisão, a juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça do estado (TJPE), concordou com o pedido de prisão preventiva feito pela polícia civil de Pernambuco. O Ministério Público do estado havia pedido que a prisão fosse convertida em medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, por exemplo.

"Decreto as prisões preventivas, suspensão do passaporte e do certificado de arma de fogo de eventual porte de arma de fogo dos representados", escreveu a magistrada, referindo-se a Boris Maciel Padilha e Nivaldo Batista Lima, o nome de Gusttavo Lima.

A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 2 milhões de bens de Gusttavo Lima. Segundo a magistrada, que citou a acusação da polícia, há "indícios suficientes da participação dele no crime de lavagem de dinheiro que foi investigado".

O cantor esteve no domingo, 22, no Rock in Rio. No dia anterior, ele se apresentou no Jaguariúna Rodeo Festival, em São Paulo, ao lado de Zezé Di Camargo.

Segundo a polícia, Boris seria o responsável por "ocultar valores provenientes dos jogos ilegais da Sports Entretenimento Promoção de Eventos e de Darwin Henrique da Silva Filho ao receber dois empréstimos" dele de R$10,050 milhões "na condição de mutuário, respectivamente em 19 de outubro de 2023 e 5 de dezembro de 2023".

Em relação ao empréstimo, pontua a juíza, os investigadores constaram que Boris tem "veículos de luxo matriculado em seu nome, cujos valores ultrapassam R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), com destaque para 03 Ferraris, 02 ROLLS ROYCE, 02 BENTLEY, o que se denota que tem alto poder econômico, não necessitando deste empréstimo”.

A magistrada determinou o bloqueio de R$ 21 milhões de Boris.

Operação Integration

A empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa na Operação Integration da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A prisão aconteceu dia 4 de setembro, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul de Recife.

Deolane é suspeita de utilizar sorteios no Instagram para lavagem de dinheiro. Dentre os prêmios anunciados estavam uma mala contendo R$ 880 mil em espécie, uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos, e carros de luxo, como uma Land Rover Discovery e um Porsche 911 Carrera S Cabriolet, com um valor estimado em quase R$ 1 milhão. Os ganhadores poderiam optar por receber o valor dos prêmios em dinheiro.

As investigações da operação se iniciaram em abril de 2023. Além da prisão dela, foram expedidos mais outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.

Matéria em atualização.