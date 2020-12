Primeira colocada no setor de agropecuária do ranking 2020 das 100 melhores cidades para fazer negócio da Urban System, Juazeiro, na Bahia, descobriu há quatro décadas sua vocação para o agronegócio e se transformou em um bem-sucedido polo de fruticultura.

O crescimento da produtividade, o aumento das exportações e a média salarial dos trabalhadores, entre outros cinco indicadores analisados pela Urban System, colocaram Juazeiro no topo dos municípios mais atraentes para investimentos no agronegócio.

Juazeiro, uma cidade com 150.000 habitantes, registrou uma expansão de 56% na produção agrícola entre janeiro e agosto deste ano, comparado ao mesmo período de 2019, e um saldo positivo de 2.583 empregos. Este ano, a expectativa é que a exportaçao de frutas aumente cerca de 20%.

Produtores rurais como Suemi Koshiyama, de Mogi das Cruzes, em São Paulo, vêm colhendo os bons frutos do crescimento do agronegócio na região. O paulista é dono da Special Fruit, um conjunto de cinco fazendas que produzem juntas 20.000 toneladas de manga e uva por ano em uma área de 1.200 hectaress. A despeito da crise, o faturamento deve chegar a 250 milhões de reais, 25% mais do que em 2019.

Em 1983, quando Koshiyama se mudou para Juzeiro, atraído pela oportunidades que se abriam com o programa de irrigação do Vale do Rio São Francisco, poucas estradas eram asfaltadas e ainda se via jegues pelas ruas. “Hoje, a cidade está irreconhecível”, diz. “Automóveis de luxo param em frente a bons restaurantes e o crescimento econômico é visível”.

Veja abaixo as 100 melhores cidades para investir agronegócio no Brasil: