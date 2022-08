JN entrevista Bolsonaro na segunda-feira, 22: onde assistir ao vivo e horários

O presidente Jair Bolsonaro será entrevistado ao vivo no Jornal Nacional, da TV Globo, na segunda-feira, 22 de agosto.

A entrevista com Bolsonaro faz parte de uma série de conversas que o Jornal Nacional tradicionalmente promove com presidenciáveis nas semanas que antecedem a eleição.

Os outros três candidatos mais bem colocados nas pesquisas também irão ao JN nas próximas semanas: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), que fecha a semana de entrevistas (veja as datas completas abaixo).

Veja horários e onde assistir à entrevista de Bolsonaro no JN

O Jornal Nacional com Bolsonaro será transmitido ao vivo a partir das 20h30 de segunda-feira, 22 de agosto.

A entrevista com Bolsonaro na bancada do JN será comandada pelos apresentadores usuais do jornal, os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos.

A data da entrevista de Bolsonaro, assim como dos outros candidatos, foi definida por sorteio. Segundo o JN, o sorteio foi feito em 1º de agosto com representantes dos partidos, quando ficou decidido que o presidente abriria a rodada de entrevistas.

Qual é o canal para assistir Bolsonaro no Jornal Nacional

A TV Globo pode ser sintonizada pela televisão aberta e na TV paga no canal 24:

TV Aberta digital: canal 24 / 524 HD;

canal 24 / 524 HD; Claro TV: 24 / 524 HD

24 / 524 HD Vivo TV: 24 / 524 HD

Como assistir Bolsonaro no Jornal Nacional online ao vivo

Além dos canais da TV Globo, o Jornal Nacional com Bolsonaro também será transmitido simultaneamente online. O jornal fica disponível ao vivo nas plataformas online da TV Globo:

No site do GloboPlay online, que tem a programação disponível gratuitamente mesmo para não assinantes (mediante cadastro gratuito);

que tem a programação disponível gratuitamente mesmo para não assinantes (mediante cadastro gratuito); No aplicativo do GloboPlay para Android e iPhone (também mediante cadastro gratuito);

para Android e iPhone (também mediante cadastro gratuito); Assinantes no exterior: o conteúdo da TV Globo aberta só fica disponível gratuitamente em território nacional. Fora do Brasil, o Jornal Nacional ao vivo só está disponível para assinantes pagos do GloboPlay;

o conteúdo da TV Globo aberta só fica disponível gratuitamente em território nacional. Fora do Brasil, o Jornal Nacional ao vivo só está disponível para assinantes pagos do GloboPlay; Após o programa, os vídeos ficam também disponíveis no site do Jornal Nacional.

Bolsonaro está confirmado no JN?

Após dúvidas sobre sua participação, Bolsonaro confirmou presença na tradicional entrevista no JN e irá ao Rio de Janeiro para o programa.

O JN com o presidente na segunda-feira, 22, foi anunciado pela própria TV Globo nesta semana.

A Globo divulgou anteriormente que a assessoria do presidente havia pedido para que a entrevista fosse realizada em Brasília, e não na bancada do JN, pedido que a emissora negou.

Bolsonaro já havia participado de entrevista ao Jornal Nacional na campanha de 2018, vencida pelo atual presidente.

No primeiro turno, Bolsonaro deu entrevista diretamente da bancada do JN nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, como é de praxe. Na ocasião, o então segundo colocado na disputa, Fernando Haddad (PT), também participou de entrevista na bancada do JN.

No segundo turno, o JN também fez uma rodada de entrevistas, mas à distância. Já se recuperando da facada durante a campanha, Bolsonaro concedeu a entrevista fora do estúdio, assim como Haddad.

Quem será entrevistado no Jornal Nacional

Além de Bolsonaro, a semana terá entrevista com os presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas.

As entrevistas ocorrerão ao longo de toda a semana, na seguinte ordem:

22/8 (segunda-feira): Jair Bolsonaro (PL)

23/8 (terça-feira): Ciro Gomes (PDT)

25/8 (quinta-feira): Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

26/8 (sexta-feira): Simone Tebet (MDB)

A TV Globo informou que o deputado federal André Janones (Avante), que era o quinto colocado nas pesquisas, também seria convidado, mas retirou a candidatura neste mês.

Como está Bolsonaro nas pesquisas

O presidente Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar nas principais pesquisas de intenção de voto, atrás do ex-presidente Lula, que lidera.

Na última pesquisa EXAME/IDEIA divulgada em 21 de julho, os resultados na pesquisa estimulada (quando os nomes são apresentados) foram:

Lula: 44% das intenções de voto no primeiro turno;

Bolsonaro: 33%;

Ciro Gomes: 8%;

Simone Tebet 4%.

Em pesquisa BTG/FSB divulgada na última segunda-feira, 15 de agosto, os resultados na pesquisa estimulada foram:

Lula: 45% das intenções de voto no primeiro turno;

Bolsonaro: 34%;

Ciro Gomes: 8%;

Simone Tebet: 2%.

No Datafolha divulgado em 18 de agosto, os resultados foram:

Lula: 47%

Bolsonaro: 32%

Ciro Gomes: 7%

Simone Tebet: 2%

