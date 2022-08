Entrevista de Bolsonaro nesta segunda, 22, no JN; Guedes e Faria devem acompanhar presidente

O presidente Jair Bolsonaro já começou os preparativos para a primeira entrevista das eleições, que acontece nesta segunda, dia 22, no Jornal Nacional, da TV Globo. A transmissão será ao vivo, a partir das 20h30.

O ministro Fábio Faria, das Comunicações, embarcou de São Paulo, onde mora, com destino a Brasília para almoçar com o presidente no Palácio do Planalto, em Brasília, e repassar os principais temas que deverão ser abordados na entrevista, segundo informações obtidas com exclusividade por EXAME.

Eles devem seguir juntos para o Rio de Janeiro, sede da TV Globo e dos estúdios do Jornal Nacional. A ideia é aproveitar a tarde para afinar respostas a questões como a conduta do presidente durante a pandemia e a alta da inflação, que deverão fazer parte da série de perguntas dos entrevistadores.

Paulo Guedes, ministro da Economia, também deverá integrar a comitiva do presidente, ao lado de Fábio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação da Presidência e coordenador da campanha de Bolsonaro. Segundo fontes próximas à presidência da República, as presenças de Guedes, baluarte de uma agenda liberal que agrada o mercado financeiro e parte do empresariado, e de Faria, responsável por trazer o 5G ao Brasil, devem servir para reforçar o compromisso com o setor privado e uma agenda de reformas.

Cada presidenciável pode levar três acompanhantes à série de entrevistas, que será inaugurada nesta segunda. Os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos, apresentadores do Jornal Nacional, deverão conduzir as perguntas.

A data da entrevista foi definida por sorteio. Segundo o Jornal Nacional, o sorteio foi feito em 1º de agosto com representantes dos partidos, quando ficou decidido que o presidente abriria a rodada de entrevistas.

A entrevista ocorrerá após divulgação de nova rodada da pesquisa eleitoral BTG/FSB, na qual Bolsonaro cresceu dentro da margem de erro e reduziu de 11 para 9 pontos a vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial. Na sondagem para o primeiro turno, Lula teve 45% dos votos e Bolsonaro subiu para 36%.

No domingo, dia 28, acontece o primeiro debate das eleições presidenciais, realizado pela TV Bandeirantes em parceria com a TV Cultura, o site UOL e o jornal Folha de S.Paulo. A transmissão terá início às 21h.