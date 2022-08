Você sabe os signos dos candidatos à Presidência da República nessas eleições?

Há quem acredite e quem não ligue muito para a astrologia. Mas o público brasileiro, em média, se interessa pelo assunto: um estudo do Peoplestroly mostra que 40% dos millennials e 47% da geração Z acreditam nos signos do horóscopo e chegam a tomar decisões com base na influência dos astros.

Em tempos de eleições, as curiosidades sobre os principais candidatos não param de crescer: suas estratégias de campanha, passados eleitorais, postagens nas redes sociais e, quem diria, até mesmo os signos dos possíveis vencedores são buscados.

A Exame te mostra quais são os signos dos principais candidatos à Presidência da República. Veja:

Luis Inácio Lula da Silva (PT)

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, que segue na disputa com o atual presidente, nasceu no dia 27 de outubro de 1945 (76 anos), no município de Caetés, em Pernambuco.

O candidato pertence ao signo de Escorpião.

Jair Bolsonaro (PL)

Jair Bolsonaro, que se candidatou a reeleição neste ano, nasceu no dia 21 de março de 1955 (67 anos), no município de Glicério, em São Paulo.

O candidato pertence ao signo de Áries.

Ciro Gomes (PDT)

Ciro Gomes aparece como terceiro candidato com maior intenção de votos no País. Ele nasceu 6 de novembro de 1957 (64 anos), no município de Pindamonhangaba, em São Paulo.

O candidato também pertence ao signo de Escorpião.

Simone Tebet (MDB)

Simone Tebet, candidata que sai pelo partido MDB, nasceu no dia 22 de fevereiro de 1970 (52 anos), no município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.

A candidata pertence ao signo de Peixes.

Vera Lucia (PSTU)

Vera Lucia, candidata que aparece nas pesquisas como a quinta com maior intenção de votos, nasceu no dia 12 de de setembro de 1967 (54 anos), no município de Inajá, em Pernambuco.

A candidata pertence ao signo de Virgem.

LEIA TAMBÉM:

Nestlé vai dar chocolates de graça — mas depende do seu signo

Como ser chefe da Geração Z? Veja dicas de especialistas