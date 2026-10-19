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Janones está estável após arritmia cardíaca e deve deixar UTI em 48 horas

Deputado precisou de atendimento após apresentar problema cardíaco depois do debate presidencial da TV Bandeirantes entre Lula e Flávio

Dep. André Janones AVANTE - MG (Paulo Sergio/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)

Dep. André Janones AVANTE - MG (Paulo Sergio/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)

André Martins e Naty Falla

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 16h35.

Última atualização em 19 de outubro de 2026 às 16h36.

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RESUMO ＋

O deputado federal André Janones (Rede-MG) está clinicamente estável após sofrer uma arritmia cardíaca e deve receber alta nas próximas 48 horas, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 19. Janones permanece na UTI do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, sob monitoramento contínuo e sem novos episódios de arritmia desde a internação.

O deputado federal André Janones (Rede-MG) está clinicamente estável após sofrer uma arritmia cardíaca e deve receber alta hospitalar nas próximas 48 horas, de acordo com boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 19.

O parlamentar permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, sob monitoramento cardíaco contínuo e sem novos episódios de arritmia desde a internação.

Janones precisou de atendimento após apresentar o problema cardíaco depois do debate presidencial da TV Bandeirantes, realizado na noite de domingo, 18, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

O deputado esteve na comitiva que acompanhou Lula durante o debate. Em um vídeo publicado nas redes sociais após o encontro, ele comentou que estava cansado. "Já peço desculpas se der algum branco, alguma falha, pois o cansaço está bem forte", disse.

Janones participa da articulação da campanha de reeleição de Lula nas redes sociais. Ele também criou o canal de WhatsApp "Exército do Lula", que reúne mais de 5 milhões de pessoas.

'Perguntas frequentes'

Qual é o estado de saúde de André Janones? ＋

André Janones está clinicamente estável após sofrer uma arritmia cardíaca, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 19. O deputado não apresentou novos episódios de arritmia desde a internação.

Quando André Janones deve receber alta hospitalar? ＋

André Janones deve receber alta hospitalar nas próximas 48 horas, de acordo com o boletim médico. O parlamentar permanece internado na UTI do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Por que André Janones foi internado? ＋

André Janones precisou de atendimento após apresentar uma arritmia cardíaca depois do debate presidencial da TV Bandeirantes, realizado na noite de domingo, 18.

O que André Janones disse antes da internação? ＋

André Janones afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais que estava cansado após o debate presidencial. O deputado pediu desculpas por possíveis falhas e disse que o cansaço estava forte.

Qual é o papel de André Janones na campanha de Lula? ＋

André Janones participa da articulação da campanha de reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais. O deputado também criou o canal de WhatsApp “Exército do Lula”, que reúne mais de 5 milhões de pessoas.

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