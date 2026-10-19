Janones está estável após arritmia cardíaca e deve deixar UTI em 48 horas

Dep. André Janones AVANTE - MG (Paulo Sergio/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 16h35.
Última atualização em 19 de outubro de 2026 às 16h36.
O deputado federal André Janones (Rede-MG) está clinicamente estável após sofrer uma arritmia cardíaca e deve receber alta nas próximas 48 horas, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 19. Janones permanece na UTI do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, sob monitoramento contínuo e sem novos episódios de arritmia desde a internação.
O deputado federal André Janones (Rede-MG) está clinicamente estável após sofrer uma arritmia cardíaca e deve receber alta hospitalar nas próximas 48 horas, de acordo com boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 19.
O parlamentar permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, sob monitoramento cardíaco contínuo e sem novos episódios de arritmia desde a internação.
Janones precisou de atendimento após apresentar o problema cardíaco depois do debate presidencial da TV Bandeirantes, realizado na noite de domingo, 18, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).
O deputado esteve na comitiva que acompanhou Lula durante o debate. Em um vídeo publicado nas redes sociais após o encontro, ele comentou que estava cansado. "Já peço desculpas se der algum branco, alguma falha, pois o cansaço está bem forte", disse.
Janones participa da articulação da campanha de reeleição de Lula nas redes sociais. Ele também criou o canal de WhatsApp "Exército do Lula", que reúne mais de 5 milhões de pessoas.
André Janones está clinicamente estável após sofrer uma arritmia cardíaca, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 19. O deputado não apresentou novos episódios de arritmia desde a internação.
André Janones deve receber alta hospitalar nas próximas 48 horas, de acordo com o boletim médico. O parlamentar permanece internado na UTI do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.
André Janones precisou de atendimento após apresentar uma arritmia cardíaca depois do debate presidencial da TV Bandeirantes, realizado na noite de domingo, 18.
André Janones afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais que estava cansado após o debate presidencial. O deputado pediu desculpas por possíveis falhas e disse que o cansaço estava forte.
André Janones participa da articulação da campanha de reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais. O deputado também criou o canal de WhatsApp “Exército do Lula”, que reúne mais de 5 milhões de pessoas.