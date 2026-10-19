Janones está estável após arritmia cardíaca e deve deixar UTI em 48 horas

RESUMO ＋ O deputado federal André Janones (Rede-MG) está clinicamente estável após sofrer uma arritmia cardíaca e deve receber alta nas próximas 48 horas, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 19. Janones permanece na UTI do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, sob monitoramento contínuo e sem novos episódios de arritmia desde a internação.

O deputado federal André Janones (Rede-MG) está clinicamente estável após sofrer uma arritmia cardíaca e deve receber alta hospitalar nas próximas 48 horas, de acordo com boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 19.

O parlamentar permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, sob monitoramento cardíaco contínuo e sem novos episódios de arritmia desde a internação.

Janones precisou de atendimento após apresentar o problema cardíaco depois do debate presidencial da TV Bandeirantes, realizado na noite de domingo, 18, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

O deputado esteve na comitiva que acompanhou Lula durante o debate. Em um vídeo publicado nas redes sociais após o encontro, ele comentou que estava cansado. "Já peço desculpas se der algum branco, alguma falha, pois o cansaço está bem forte", disse.

Janones participa da articulação da campanha de reeleição de Lula nas redes sociais. Ele também criou o canal de WhatsApp "Exército do Lula", que reúne mais de 5 milhões de pessoas.