Isolamento social aumenta no Rio e atinge 80% no domingo

A taxa de isolamento social aumentou durante o domingo (17) no Rio de Janeiro, passando de 72% para 80%. O dado foi divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (18), demonstrando que houve menos circulação de pessoas, comparado ao domingo da outra semana. Já em relação ao domingo retrasado, 3 de maio, houve queda.

O dado é obtido através das 400 câmeras de monitoramento da prefeitura, em parceria com a empresa Cyberlabs, que fazem a contagem das pessoas que aparecem nas imagens e também identifica aglomerações em tempo real.

De acordo com os dados, no último domingo os bairros analisados apresentaram isolamento de 80%, o que significa que foram observadas 80% de pessoas a menos nas ruas em relação a um domingo normal, antes do início da pandemia do novo coronavírus.

Botafogo e Jacarepaguá

Segundo a prefeitura, todos os bairros analisados apresentaram o índice de isolamento acima de 75%, com exceção de Botafogo e Jacarepaguá, que tiveram taxas de 62% e 66%, respectivamente, o que significa mais pessoas nas ruas e taxa de isolamento menor.

No domingo retrasado, 3 de maio, foi registrada taxa maior de isolamento: 85%. Uma das explicações para a queda, segundo a prefeitura, foi o dia chuvoso nesse dia, quando a cidade sofreu queda de temperaturas e chuva por causa da passagem de frente fria.