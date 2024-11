Inmet prevê chuvas intensas em 12 estados e emite alerta amerelo para "perigo potencial" nesta sexta

Esta sexta-feira será de mau tempo em ao menos 19 estados do país. As chuvas intensas, que até esta quinta atingiam majoritariamente o Centro-Oeste, agora se espalham por regiões do Norte, Sudeste e Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao menos 12 estados, além do Distrito Federal, estão sob alerta de "Perigo" para precipitações significativas nas próximas horas, além de ventos fortes de até 100km/h.

Diante dos avisos, o Inmet recomenda que moradores das regiões afetadas não se abriguem debaixo de árvores, já que há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, o instituto pede que, se possível, aparelhos elétricos e quadro geral de energia sejam desligados.

Alertas para esta sexta-feira

As chuvas intensas vão impactar todas as regiões do país. Há um aviso de "perigo" que encobre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Amazonas, sul do Pará, Minas Gerais, e algumas áreas de São Paulo, Paraná, e Tocantins, além do Distrito Federal. Para estes estados, está previsto precipitação 30 e 60 mm/h, ventos intensos de até 100 km/h. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já o alerta amarelo de "perigo potencial" marca os estados de Santa Catarina, maior parte do Paraná e São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, além de algumas regiões de Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, Amazonas, Roraima e Acre. Ele indica que pode haver chuva de até 50mm/dia e ventos de até 60 km/h. O Inmet também avisa para o risco de queda de galhos, alagamentos, problemas na rede elétrica e possíveis descargas.