Tempestades geram prejuízo de 3 bilhões de euros na agricultura da Andaluzia

Uma sequência de tempestades que atinge a Espanha, com chuvas intensas e ventos fortes, já provocou prejuízos materiais expressivos em diversas regiões do país, com impacto mais severo na Andaluzia, no sul. As perdas na agricultura da região superam os 3 bilhões de euros, de acordo com estimativas do setor.

Além dos danos no campo, as autoridades registraram cerca de 350 ocorrências graves nas rodovias regionais. Os prejuízos na malha viária são avaliados em aproximadamente 500 milhões de euros. Há ainda danos adicionais em infraestruturas estatais, como ferrovias, e em propriedades privadas, incluindo residências e empresas.

Diante do impacto econômico do temporal, o presidente do governo da Andaluzia, Juan Manuel Moreno, alertou neste sábado para a gravidade da situação e afirmou que irá solicitar recursos do Fundo de Contingência do Estado e do Fundo de Solidariedade da União Europeia, segundo a EFE.

“As tempestades atingiram muito duramente o setor primário, o que nos preocupa muitíssimo”, afirmou Moreno. De acordo com o dirigente regional, cerca de 75% da área agrícola da Andaluzia foi afetada.

Moreno acrescentou que a quantificação final dos danos e a definição das medidas de resposta deverão aguardar até a próxima semana, quando a instabilidade climática tiver diminuído.

A organização profissional agrícola COAG também alertou para prejuízos “muito graves e crescentes”. Segundo cálculos oficiais citados pela entidade, a perda de 20% da produção agrícola regional equivale a mais de 3 bilhões de euros.