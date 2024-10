Incêndio atinge Museu da Casa Brasileira, na avenida Faria Lima

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Museu da Casa Brasileira, na avenida Faria Lima, em São Paulo, por volta das 15h30 deste sábado.

O Museu abrigaria uma exposição do Castelo Ra Tim Bum, da TV Cultura, a partir do dia 10. A mostra já estava em montagem no local. Imagens das redes sociais mostraram o momento do incêndio:

Incêndio atinge Museu da Casa Brasileira neste sábado, 5 de outubro (Redes Sociais/Reprodução)

Nove equipes dos bombeiros foram empenhadas na operação de controle das chamas.

A fumaça encobriu uma grande área no entorno, mas pouco depois se dissipou e aparentemente o fogo foi controlado.