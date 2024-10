Igor tem 59% e Éder Mauro, 34%, no segundo turno em Belém, diz Real Time Big Data Nos votos válidos, o candidato do MDB aparece com 63% e o do PL com 37% na pesquisa realizada entre 23 e 24 de outubro

Os eleitores de Belém voltam às urnas neste domingo, 27 de outubro, para escolher entre Eder Mauro (à esquerda na foto) e Igor Normando