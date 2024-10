O deputado estadual Igor Normando (MDB) lidera a disputa pela prefeitura de Belém neste segundo turno com 54,5% das intenções de voto, de acordo com pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 22.

O deputado federal Delegado Eder Mauro (PL) aparece com 41,4%. Os votos branco, nulo e em ninguém somam 4,1% e os que não sabem, não responderam e estão indecisos são 4,1%.

Essa é a primeira pesquisa do instituto no segundo turno sobre a corrida eleitoral na capital paraense.

Nos recortes demográficos, Igor lidera entre as mulheres, adultos e idosos e eleitores com renda familiar acima de R$ 3 mil. Mauro aparece à frente entre os homens, evangélicos e pessoas com renda entre R$ 2 mil e R$ 3 mil.

A pesquisa foi registrada no TSE como PA-01342/2024 e realizou 1.215 entrevistas entre os dias 15 e 20 de outubro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança do levantamento é de 95%.

Pesquisa AtlasIntel em Belém

Igor (MDB) : 54,5%

: 54,5% Delegado Éder Mauro (PL) : 41,4%

: 41,4% Não sei : 1,2%

: 1,2% Voto branco/nulo: 3%

Pesquisa votos válidos em Belém