Quando o rodízio de veículos em SP será suspenso? Veja como fica a regra em dezembro

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, informou nesta terça-feira, 11, que o Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso para os veículos de passeio (automóveis) a partir do dia 23 de dezembro.

A suspensão será mantida até o dia 10 de janeiro de 2025, com o retorno da medida programado para o dia 13 de janeiro. O rodízio restringe a circulação de veículos no Minianel Viário da cidade nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) continuará em vigor, assim como outras restrições:

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Durante o rodízio, os veículos ficam impedidos de circular no Centro Expandido, que inclui as vias delimitadas pelo Minianel Viário. Essa área é composta pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D'Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Tancredo Neves, Rua das Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo, e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

A suspensão do rodízio durante o período de festas é uma prática recorrente para facilitar o deslocamento dos moradores e acomodar o fluxo adicional de turistas na cidade. Apesar da suspensão para automóveis, as restrições para veículos pesados e fretamento são mantidas para garantir o equilíbrio no trânsito.

Qual é o dia de rodízio de cada placa?

Segunda-feira: 1 e 2

Terça-feira: 3 e 4

Quarta-feira: 5 e 6

Quinta-feira: 7 e 8

Sexta-feira: 9 e 0

O que é e como funciona o Rodízio SP?

O rodízio de SP funciona a partir de uma regra que estabelece a rotatividade de carros e caminhões na rua para diminuir a circulação de veículos em horários de pico na cidade. Esse controle acontece de acordo com o final da placa do carro em dias fixos, durante os dias úteis da semana.

A ideia é que os veículos no dia de sua placa não tenham acesso a ruas e avenidas, geralmente de muito movimento e, localizadas, especialmente, nas zonas centrais da cidade, durante determinados horários do dia.

Qual é o horário do rodízio em SP?

Em São Paulo, o rodízio de veículos vale de 7h às 10h, e de 17h às 20h.

Quais são as zonas de rodízio em SP?

Delimitação das vias:

1. Marginal do Rio Tietê, entre Avenida Salim Farah Maluf e Marginal do Rio Pinheiros;

2. Marginal do Rio Pinheiros, da Marginal do Rio Tietê até a Avenida dos Bandeirantes;

3. Avenida dos Bandeirantes, em toda a extensão;

4. Avenida Afonso D’Escragnole Taunay, em toda a extensão;

5. Complexo Viário Maria Maluf, em toda a extensão;

6. Avenida Presidente Tancredo Neves, em toda a extensão;

7. Avenida das Juntas Provisórias, em toda a extensão;

8. Viaduto Grande São Paulo, em toda a extensão;

9. Avenida Professor Luís Ignácio de Anhaia Melo, entre Viaduto Grande São Paulo e Avenida Salim Farah Maluf;

10. Avenida Salim Farah Maluf, em toda a extensão.

Rodízio é apenas para placas de SP?

Não. Qualquer veículo que circular no dia que não é permitido será multado, [grifar]independentemente da cidade de origem da placa.

Quanto é a multa por desrespeitar o rodízio?

Desrespeitar o rodízio em São Paulo é considerado uma infração de trânsito grave, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A multa para quem circula com o veículo em horários e locais restritos é de R$ 130,16 e a penalidade inclui a aplicação de quatro pontos na carteira de habilitação do condutor.

Quais outros países possuem rodízio de veículos?

Além de São Paulo, algumas cidades e países ao redor do mundo também implementaram sistemas de rodízio de veículos como medida para combater o congestionamento e a poluição. Cidades como Cidade do México, Bogotá, Pequim e Atenas adotaram sistemas similares em determinadas áreas para controlar o tráfego.

Quais veículos estão isentos de rodízio em São Paulo?

Algumas categorias de veículos estão isentas do rodízio em São Paulo. São elas: