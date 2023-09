Como participar da nova fase do Desenrola Brasil?

O Ministério da Fazenda anunciou nesta sexta-feira, 15, que a nova fase do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas voltado para pessoas com renda de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no CadÚnico, deve começar até o fim deste mês.

Para esta fase, o governo vai lançar uma plataforma de renegociação de dividas. Para acessa-lá, será necessário ter cadastro no GOV.BR ativo. O cadastro é a identificação que comprova em meios digitais que o cidadão é o cidadão. Com ela, é possível se identificar com segurança na hora de acessar serviços digitais, como a Declaração de Imposto de Renda, Serviços do SUS, Portal e-Social e Enem. Ela é gratuita e está disponível para todos os brasileiros.

Como se cadastrar no Gov.br?

Qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro com CPF pode fazer o cadastro dentro da plataforma Gov.br. Para criar a conta, é preciso baixar o aplicativo (App Store ou Google Play) e seguir os passo, começando pelo "criar conta".

Ao realizar o cadastro, o cidadão preenche um formulário simples e seus dados podem ser validados na Receita Federal ou no INSS. O cadastro também pode ser realizado em uma Agência do INSS ou nos postos do Senatran. Todavia, este formulário só permite o nível Bronze.

Com o cadastro, o cidadão consegue ter acesso a diversos serviços digitais do governo como INSS, carteira de trabalho digital e o seguro desemprego.

Os níveis de conta do Gov.br

Bronze

A assinatura simples pode ser utilizada para transações dentro das plataformas do governo que não envolvam informações protegidas por grau de sigilo. Permite acesso a solicitação de agendamentos ou atendimentos; solicitação de acesso a portal do governo; envio de documentos digitais em geral; requerimento de benefícios assistenciais, trabalhistas ou previdenciários diretamente pelo interessado.

Prata

A assinatura prata utiliza o certificado digital, com o processo de emissão via Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), e pode ser usada em todas as transações e documentos com o Poder público.

Ouro

O nível ouro é aceito nos processos e transações com entes públicos quando envolvem informações protegidas por grau de sigilo e registro de atos nas juntas comerciais, como registro ou transferência de propriedade de empresas, marcas ou patentes; celebração de contratos; envio de documentos digitais ou de pedidos de recurso em procedimentos administrativos ou de fiscalização.

Como conseguir nível prata no Gov.br usando o aplicativo