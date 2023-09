Haddad apresentará agenda de transição ecológica para investidores em Nova York

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em viagem oficial a Nova York entre 17 e 20 de setembro. Em paralelo aos compromissos presidenciais nos Estados Unidos, Haddad apresentará a agenda de transição ecológica brasileira para investidores, empresários, ambientalistas, acadêmicos e estudantes. Após a participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suiça, essa será a primeira rodada internacional de apresentação do projeto petista para a agenda de sustentabilidade.

O Ministério da Fazenda define essa agenda como um conjunto de ações e medidas para a retomada do crescimento econômico com sustentabilidade ambiental, climática, energética e social. De maneira prática, Haddad apresentará o plano para o desenvolvimento do país nos próximos anos, que tem entre os projetos a emissão do título soberano sustentável, o projeto de taxonomia, o Plano Safra mais voltado para a sustentabilidade e o projeto de lei do mercado de carbono.

A ideia da equipe econômica é mostrar aos investidores e aos ambientalistas que o plano de transição ecológica já está em andamento e não é uma promessa. A avaliação interna dos técnicos da Fazenda é que ao apresentar as medidas já em curso o governo passará um sinal forte de que o plano já está em execução. Além disso, demostrar que a agenda internacional do governo é forte e respaldada em um plano ambicioso de transição ecológica.

Compromissos nos Estados Unidos

Haddad embarca para os Estados Unidos no sábado, 16, às 22h, e tem previsão de chegada na manhã de domingo, 17. Um jantar será oferecido pela Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) ao presidente na noite do mesmo dia e contará com a presença de Haddad.

Na manhã de segunda, 18, o ministro participará de um evento organizado pela Fiesp e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), na Bolsa de Nova York. Ele participará de um painel sobre a transformação ecológica que também terá participação da ministra do Meio Ambiente, Marina Sila, e do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn.

Na tarde de segunda, Haddad participará de um evento organizado pela The Nature Conservancy, também sobre a transformação ecológica. Além dele, participarão do encontro o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) e a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara. Antes desse evento, Haddad pode se reunir com o enviado especial para o clima dos Estados Unidos, John Kerry. Entretanto, está agenda ainda não está confirmada. Em seguida, Haddad palestrará sobre a transição ecológica na Universidade de Columbia.

Café com investidores

Na manhã de terça, 19, o ministro da Fazenda participará de um café da manhã fechado para até 20 pessoas organizado pelo Instituto Igarapé, pela Coalização pela Amazônia e pela Concertação pela Amazônia. No fim da manhã, Haddad terá uma reunião com o CEO da Eurasia, Ian Bremmer, e palestrará para até 30 convidados da empresa sobre a agenda econômica e de transição ecológica.

Após o almoço, o ministro participará de uma reunião bilateral com Michael Bloomberg e de um evento organizado pela Fundação Bloomberg.

Na quarta, 20, o ministro acompanhará Lula em uma reunião bilateral com o presidente dos Unidos, Joe Biden. Antes dessa reunião, Haddad pode participar de uma reunião na Organização das Nações Unidas (ONU), que ainda não está confirmada.

Por fim, Haddad tem reunião com o secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos, Mariano Jabonero. Haddad deixa Nova York na em voo às 20h e deve chegar aos Brasil na manhã de quinta-feira, 21.