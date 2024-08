Como funciona o alistamento militar e as etapas de inscrição

O alistamento militar no Exército Brasileiro é obrigatório para todos os cidadãos homens, conforme previsto no Art. 143 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Quem não comparecer ao alistamento, fica impedido de realizar diversas atividades, que vão desde a emissão do passaporte até se inscrever em cargos públicos ou se matricular em instituições de ensino.

Portanto, todo cidadão do sexo masculino que completar 18 anos deve realizar o alistamento que, no primeiro momento, pode ser feito online. Veja como funciona o alistamento militar e quais são as etapas e documentação necessária em todo o processo.

Como fazer o alistamento militar online?

O alistamento militar pode ser feito de forma online, no site do Exército Brasileiro. Ao entrar no link, é possível selecionar uma dentre três opções: “Moro no exterior”, “Problemas de Saúde” e “Alistamento militar”.

Se você não está fora do país e não possui nenhuma condição ou doença que o impeça de realizar o alistamento, selecione a terceira opção. Todo o processo é feito a partir do seu login gov.br. Após se conectar na plataforma, serão requisitadas algumas informações pessoais para concluir o alistamento.

Lembrando que o alistamento militar online é apenas o primeiro passo, de inscrição do jovem no Exército Brasileiro. Depois disso, etapas presenciais e realização de exames acontecem até o resultado de dispensa ou entrada na corporação.

Quais são os documentos necessários para se alistar?

Para se alistar, é necessário apresentar alguns documentos, veja no detalhe:

Etapa presencial: certidão de nascimento, comprovante de residência e, caso necessário, é importante ter em mãos também um documento oficial com foto (como carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional ou outro documento público) que permita sua identificação.

Etapa online: preenchimento das informações requisitadas pela plataforma, que podem incluir os documentos utilizados no alistamento presencial.

Quais são as etapas do alistamento?

As etapas para o alistamento militar consistem em: