Como consultar o saldo do Bilhete Único (SP) pelo CPF?

O Bilhete Único é uma ferramenta do Governo do Estado de São Paulo, desenvolvida em 2004, que consegue guardar e disponibilizar em forma de crédito, bilhetes do transporte público na capital.

Para quem usa ônibus, metrô ou trem, o BU não é novidade. O sistema também permite que viagens dentro de um certo limite de tempo possam ser feitas, mesmo que incluindo dois ou mais veículos públicos, com o valor de apenas 01 tarifa.

A integração do meio de pagamento também possibilitou ao empregador direcionar o benefício aos funcionários diretamente no Bilhete Único de cada um. E, para consultar o saldo do Bilhete Único pela internet e mais informações sobre o serviço, é bem simples. Te contaremos todas as formas neste texto, confira abaixo.

Como consultar o saldo pelo CPF?

Existem duas principais formas para ter acesso ao saldo do bilhete. Você pode consultar o saldo do Bilhete Único pelo CPF no site da SPTrans ou, então, em um totem de atendimento presencial.

Veja como isso é possível:

Pela Internet no site da SPTrans

A ferramenta desenvolvida pela SPTrans auxilia o cidadão na hora de verificar a data de emissão, o saldo e a validade de seus créditos do bilhete. Caso queira verificar as informações contidas no cartão, basta entrar no site da SPTrans, clicar em "Consulte a situação do seu Bilhete Único" e preencher com seu número de CPF. Pronto, agora é possível verificar todas as informações contidas no bilhete, incluindo o saldo.

Pelo totem

Pelos totens de atendimento, disponíveis em todas as estações de trem e metrô, é só aproximar o cartão e verificar seu saldo. Quando se pega ônibus também é possível verificar o valor restante no bilhete a partir do visor da máquina.

Dessa forma, fica mais fácil controlar o saldo e ter mais precisão sobre em que momento é preciso recarregar o bilhete para continuar usando o serviço.

Se, na hora da consulta, o seu Bilhete Único apresentar um mau funcionamento, seja com mensagens de “sem sinal” ou “sem saldo”, mesmo sabendo que tem um valor carregado no documento, a orientação é buscar um Posto de Atendimento da SPTrans.

Por lá, os funcionários indicarão se é possível restaurar o documento para que ele volte a pleno funcionamento, ou então, solicitar uma nova via.

Como ter o primeiro Bilhete Único?

Para tirar seu primeiro Bilhete Único, você deve se cadastrar no site da SPTrans, na aba relacionada ao Bilhete Único. Uma foto digitalizada 3x4 é o suficiente, pois dessa forma o sistema vai verificar sua identidade na hora de buscar o documento.

O processo é simples: preencha o cadastro no site com todas as informações solicitadas e verifique qual posto de atendimento é o mais próximo para você realizar a retirada do documento.

O Bilhete Único é um documento único e intransferível, e qualquer pessoa que tenha a partir de 6 anos já pode obter o documento, desde que tenha RG e CPF próprios.