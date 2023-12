Como consultar o Bolsa Família pelo CPF e pelo código NIS

O Bolsa Família, projeto que atende cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil, conta com um amplo sistema de comunicação para aqueles que desejam consultar sobre o status do benefício, além de ter mais informações sobre os serviços.

É comum que os beneficiários do programa verifiquem mensalmente suas contas para saberem a data de pagamento e/ou a disponibilidade do valor a ser recebido. Por isso, separamos algumas dicas com as principais formas de consultar o seu Bolsa Família, confira a seguir.

Como saber se meu Bolsa Família foi aprovado?

Existem vários meios para que você consiga consultar a situação do Bolsa Família, inclusive se ele foi aprovado ou não. Pelos smartphones, é possível verificar por aplicativos que podem ser instalados via sistema operacional IOS e Android, além de opções por telefone e site.

Assim como qualquer consulta envolvendo o benefício, é possível esclarecê-las utilizando o CadÚnico, Portal do Cidadão, na Central do Ministério da Cidadania e no site do Calendário Bolsa Família.

Como consultar o Bolsa Família pelo CPF

Hoje em dia você pode consultar o Bolsa Família pela Caixa, CadÚnico, pelo telefone entre outros. Os meios de consulta podem variar dependendo da região e da possibilidade de acesso a internet.

Acompanhe algumas das formas de consultar o Bolsa Família no material que preparamos a seguir:

Portal Cidadão da Caixa

Além do Bolsa Família, no portal cidadão da caixa pode-se verificar vários outros benefícios seguindo o mesmo passo a passo:

Basta acessar o site https://cidadao.caixa.gov.br/ ;

Preencha seu CPF no login;

Coloque a senha (A mesma utilizada no app Caixa Trabalhador e no app do Bolsa Família);

Selecione a consulta do benefício Bolsa Família.

Ministério da Cidadania - número 121

Sendo o ministério encarregado pela pasta do Bolsa Família, o Ministério da Cidadania tem um canal de comunicação com beneficiários do programa.

Para se comunicar com o Ministério da Cidadania, é necessário que se faça uma ligação para o número 121, correspondente ao ministério. Ao ligar:

Disponibilize seu nome completo;

Informe seu CPF;

Consulte a respeito de suas dúvidas acerca do benefício.

CadÚnico

O CadÚnico (Cadastro Único) é um registro que tem como finalidade rastrear, filtrar e promover políticas públicas com base nos dados captados.

A consulta do Bolsa Família feita pelo CadÚnico segue quase as mesmas etapas encontradas para quando tenta-se consultar o benefício pelo Dataprev. É super simples e os meios não se diferem muito das plataformas do Ministério da Cidadania e do Portal Cidadão da Caixa.

Basta seguir alguns passos e fornecer poucas informações que você será atendido por alguém responsável em tirar as suas dúvidas:

Acesse o site ou aplicativo do CadÚnico;

Insira seu CPF como login;

Disponibilize a senha cadastrada no gov.br.

Site calendário Bolsa Família

Este é o mais novo entre os métodos de consulta do Bolsa Família. O site Calendário Bolsa Família foi criado com o objetivo de antecipar a divulgação das datas de recebimento do benefício e facilitar a verificação das datas por parte dos beneficiários.

Para consultar o Bolsa Família pelo site do Calendário Bolsa Família, basta:

Clicar em "Consulte seu dia de pagamento";

Informe o mês e número final do seu NIS;

Pronto, você já poderá verificar o dia exato do recebimento da próxima parcela.

Veja que para todas as formas de consulta do Bolsa Família, apenas usando o seu CPF já é possível ter acesso aos dados. E se você tem dúvidas com relação ao seu número NIS para realizar a consulta pelo Site calendário Bolsa Família, veja como saber o seu número NIS usando apenas o CPF.

